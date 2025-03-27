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金秀賢前員工爆料+1！5年努力被否定…「金賽綸無酬工作」內幕反轉

記者陳芊秀／綜合報導

已故南韓女星金賽綸生前與金秀賢的秘戀，以及與公司的債務問題一一被公開，已經成為國際關注話題，其家屬曾透過YouTube頻道《橫豎研究所》爆料，她在前經紀公司Gold Medalist期間，曾無償為新人指導、視覺指導及相關業務等工作。但該公司另一位前員工在網路發聲，指出「練習生、新人、所有演員的視覺形象設計，都是我的工作」，並痛喊自己的努力被否定了。

▲▼「金賽綸無酬工作」內幕反轉。（圖／翻攝自IG）

▲「金賽綸無酬工作」內幕反轉。（圖／翻攝自IG）

該名前員工Soyoungart自稱是公司還沒有LOGO的初期時代，就已經在Gold Medalist擔任創意總監，負責公司品牌塑造、視覺指導等工作，「現在在NAVER上看到的（故）金賽綸演員的個人簡介照，也是由我指導拍攝的」，接著寫到「Gold Medalist旗下的練習生、新人、所有演員的視覺形象設計，都是我的工作。由於我在Gold Medalist工作五年來所做的努力如今被全面否定，我才決定發這篇文章」，最後強調「那些說她是初期成員、從事視覺指導且是無酬工作的說法，完全是徹頭徹尾的謊言！」

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發文者同時公布自己的名字金昭英（暫譯），列出自己的工作資歷，2000年就入行當設計師，並於2019年11月至2024年12月，都擔任Gold Medalist的創意總監。她曾參與平昌冬季奧運會開幕式、閉幕式投影影片的製作，還參與過好萊塢電影《007：空降危機》、金秀賢電影《REAL》等。

而金賽綸家屬昨日（26）透過法律代理人宣布，將於27日召開記者會，公開更多與演員金秀賢相關的交往證據，並針對外界傳言啟動法律應對。

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金賽綸, 金秀賢

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