不止廣末涼子要去大港開唱　「兒童界大咖女神」也來了！

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆大港開唱本周末將在高雄駁二藝術特區登場，預計有18組外籍藝人輪番登台，成為歷屆之最，其中又以日本比例最高，像是樂團UVERworld、歌手岡崎體育都把台灣的首次公演獻給大港開唱，美國雙人實驗組合BATTLES闊別多年重返台灣，臨危受命助陣大港，還有被評選為「死前必看的50支樂團」之一的美國迷幻搖滾樂團The Flaming Lips，來自印尼的饒舌歌手Mario Zwinkle、菲律賓移工樂團Guhit Band、新加坡獨立樂團 Goose 我鳥、泰國電子組合JPBS等，都將展現熱情魅力。

▲廣末涼子是本屆大港女神。（圖／出日音樂提供）

本屆大港女神由日本重量級女星廣末涼子擔任，被譽為「20世紀末最後美少女」的廣末涼子，對於參演大港開唱相當看重，不但為官方海報拍攝全新宣傳照，還登上西門町戶外廣告看板，而她也已確定會在首日的女神龍舞台壓軸演出，同時段正好碰上閃靈，雙方將帶來一場另類人生音樂對決。而閃靈對於重返南霸天舞台，也準備許多驚喜獻給樂迷，包含近期搶先釋出的新歌與MV。

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深耕電子音樂領域多年的DJ Sonia將攜手台灣變裝皇后家族，請到四位人氣皇后跩姬、漢娜、瑪莉安、薔薇，除了一展身手上演精采動感演出，更是難得把變裝文化帶到音樂祭現場。同時今年大港開唱還出現三位奧運選手驚喜登台，由「國訓中心」精心策畫，請到拳擊國手黃筱雯、甘家葳，體操選手唐嘉鴻共襄盛舉，三位運動員這次不用搶拿金牌，改用歌聲唱出他們的人生，也藉由不同舞台鍛鍊心志。

▲水果奶奶。（圖／資料照／記者李毓康攝）

除了華麗音樂陣容，大港開唱周邊也安排許多親子活動，今年特別邀請小公視進駐，連「水果奶奶」都請到現場，希望喚起大家心中的童真記憶。