讓吳婉君被冠小三！趙駿亞主播前女友近況曝光　交往4年差點婚頭

記者黃庠棻／台北報導

男星趙駿亞以《新兵日記》的「魔鬼班長」一角走紅，近年轉往經營戶外運動YouTube頻道，吸引許多網友訂閱，怎料卻在25日傳出在與女星吳婉君交往期間不斷言語暴力、情緒勒索，最後甚至暴力相向。回顧他過去的情史，體育主播前女友秦于婷的近況也引起關注。

▲趙駿亞再次捲入家暴事件。（圖／翻攝自Instagram／chunyachao）

趙駿亞在2020年被目擊與有「仙女主播」之稱的秦于婷熱戀，雙方交往長達4年時間，曾在採訪中大方示愛女友，雙方一度有走向婚姻的跡象，當時身邊友人也認為「如果順利應該會求婚喔！」怎料卻在2024年傳出情變，當時就傳出女星吳婉君是兩人中間的「第三者」。

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▲秦于婷曾與趙駿亞交往4年。（圖／翻攝自Facebook／秦于婷）

隨著趙駿亞家暴吳婉君的新聞爆出後，他在道歉聲明中提到雙方在2024年7月開始交往，因為他不喜歡談論感情世界，造成對方被外界冠上「小三」罪名，在交往期間他用「我會愛妳、我會對妳好」的話語，單方面讓女友接受他對感情的態度，也造成了吳婉君情緒上的多次壓抑。

▲趙駿亞讓吳婉君背負小三罪名。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

而趙駿亞家暴新聞傳出，前女友秦于婷的近況也受到關注，她在社群網站上曬出練習鋼琴的影片，優雅又從容；她在工作上的表現也相當亮眼，曬出一系列「2025大聯盟東京海外開幕系列」的工作花絮，似乎已不受上一段戀情的影響。

▲秦于婷近況曝光。（圖／翻攝自Facebook／秦于婷）