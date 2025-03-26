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71歲譚艾珍宣布退休！告別原因藏洋蔥「當年無能為力」…親揭下一步

記者陳芊秀／綜合報導

71歲資深藝人譚艾珍於24日深夜宣布，正式從舞台劇退休，而23日的綠光劇團《當妳轉身之後》，是她最後一次登台演出。而她5年前從台北搬遷至台南，與當時剛生產後罹患產後憂鬱症的女兒歐陽靖及外孫新醬共同生活，近日發長文，透露退休決定的原因是為了彌補過去無法照顧女兒的遺憾。

▲▼71歲譚艾珍結束舞台劇最後一次登台，宣布正式從舞台劇退休。（圖／翻攝自臉書）

▲71歲譚艾珍結束舞台劇最後一次登台，宣布正式從舞台劇退休。（圖／翻攝自臉書）

譚艾珍2020年帶著女兒與外孫移居台南，當時才68歲，選擇提前放下台北的工作機會。她坦言，這是為了全心陪伴和照顧女兒與外孫，體諒單親媽媽的孤獨與無助，加上家中在台灣的親友較少，缺乏支援，而台北的老家屬於兄弟姐妹共有，也不便長期佔用。

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既然已在台南安平購置了屬於自己的房子，譚艾珍表示，女兒負責繳納貸款，便決定隨著女兒和新生外孫展開新生活。她特別提到：「提早放下工作陪著一起照顧可愛的新醬超級歡喜甘願！重要的是阿嬤彌補了當年無能為力照顧年幼阿靖的遺憾」！

▲▼71歲譚艾珍結束舞台劇最後一次登台，宣布正式從舞台劇退休。（圖／翻攝自臉書）

▲譚艾珍近年逐步放下台北表演工作，移居台南陪伴兒孫。（圖／翻攝自臉書）

譚艾珍自1976年踏入演藝圈，至今將近50年，同時活躍電影、電視劇及舞台劇，在2024年電影《小子》還有演出「辣婆婆」一角，電視劇則是自2020年《天巡者》，已經許久沒有接新劇，舞台劇是受到導演吳定謙的極力邀請，才重返舞台演出。她正式告別舞台劇這天，名編劇吳念真親自上台獻花，由吳定謙宣布她從舞台退休，並從演員轉變為防詐大使，今後還要配合台南市警方到各鄉鎮當面宣導，文末幽默寫下「還好阿嬤的人生歷煉已經養成了（豁達的幽默）啊！」

▲▼71歲譚艾珍結束舞台劇最後一次登台，宣布正式從舞台劇退休。（圖／翻攝自臉書）

▲譚艾珍最後一次舞台劇登台演出，吳念真上台獻花。（圖／翻攝自臉書）

而導演吳定謙留言「謝謝艾珍姊情義相挺，退而不休的生活也要開開心心、健健康康，愛你喔！」郎祖筠「恭喜退休」。網友紛紛祝福「譚阿姨的形象會一直深植在我們心中」、「退休生活愉快，有你的舞台劇真的很生動，期待未來常常在臉書看到你分享生活」、「謝謝妳演過的所有角色」。

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