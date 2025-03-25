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在趙駿亞家遭毆打…吳婉君警局「提告家暴」後神隱　經紀人曝現況

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星吳婉君曾多次跟男星趙駿亞傳出緋聞，她曾發文駁斥交往謠言，怎料2025年1月又被週刊爆料疑似同遊印尼，事後更透過社群曬出不同角度的照片，當時她發文「我可以確定我的人品與道德觀是沒有問題的，而且言行一致。」疑似駁斥兩人戀愛謠言，怎料卻在25日傳出遭到男方家暴，引起熱議。

▲吳婉君。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

▲吳婉君與趙駿亞多次傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

吳婉君雖多次與趙駿亞傳出緋聞，但都以好友互稱，怎料25日卻傳出她在男方家中遭到暴力毆打，因此已在本月13日到中和分局提告，提出傷害及家暴告訴，只不過在偵訊時對於家暴細節並未透露太多細節，僅表示將會在日後擇期開記者會回應。

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▲▼吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

▲吳婉君與趙駿亞多次傳出緋聞。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

對此，《ETtoday星光雲》致電詢問吳婉君經紀人，對方表示目前還聯繫不到當事人，僅低調回應「我先趕緊聯繫人」，另一方面，記者也致電給趙駿亞，目前電話都轉接到語音信箱，沒有人接聽。而中和分局也證實在13日的確有接獲吳女提告，警方已依規定受理，將通知趙男到案說明依法送辦。

▲私人PO文外流「被說成曖昧趙駿亞」　吳婉君開炮臉書友：你非常無恥。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

▲吳婉君目前失聯中。（圖／翻攝自臉書／吳婉君 Cocco Wu）

事實上，吳婉君在去年7月曾公開發文表示，她並未介入任何人的感情關係，且強調她與趙駿亞只是多年的好朋友，二人的關係純屬正常且健康的社交往來。他過去曾被週刊目擊深夜進入趙駿亞家，當時她回應《ETtoday星光雲》去對方家「是去借玩水裝備的」，強調「就是朋友關係」。

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