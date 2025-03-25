「脫胸罩揉奶」性騷消失3年！香川照之主演新劇正式復出：很感謝

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星香川照之於2022年8月被爆性騷醜聞，強行對酒店公關小姐脫胸罩揉奶，性騷內幕曝光震驚各界，隨後遭劇集換角、廣告代言、節目全數遭撤。而他消失將近3年，這次主演付費衛視頻道WOWOW的電視劇《災》，宣告正式回歸螢光幕前，近日出席新劇記者會。

▲香川照之復出螢光幕，主演新劇《災》。（圖／翻攝自X）

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綜合日媒報導，香川照之在新劇扮演一位帶來「災難」的神秘男子。他以截然不同的面貌、語氣、表情、性格與舉止，化身為6個全然不同的人物，出現在6位主角面前，而且台詞量不多，對演技是一大挑戰。對於能擔綱這樣一個核心角色，他感激地表示：「能夠被選中飾演這個最關鍵的角色，我真的非常感謝。」

本劇的導演，是找來3人導演組合「五月」中的兩位成員關友太郎、平瀨謙太朗所執導，兩人也共同出席記者會，談到為何選擇香川照之擔任主演時表示：「當我們決定要找人挑戰這個非常困難的角色時，馬上想到香川先生，因為有他在就讓人感到安心。」回應也流露出對香川照之的信賴。

▲香川照之與導演共同出席新劇記者會。（圖／翻攝自X）

過去香川照之是電視劇最常出現的黃金配角，代表作《半澤直樹》演大河內常務，台灣觀眾也十分熟悉。他會捲入性騷醜聞，是因為受害女公關在向媽媽桑提告時，醜行因此曝光，且有抓媽媽桑頭髮的照片外洩，形象重創。他遠離電視圈後，以歌舞伎演員「市川中車」之姿持續演出，經過3年重接戲劇，不過日網發現，演出的劇集只能在付費衛視頻道、串流平台收看，尚未能重返電視主流頻道，但已為復出邁出重大一步。

加上電視劇本身充滿懸疑難解色彩，播出後勢必面對觀眾的評價，香川照之直接向導演喊話：「不論是專家還是一般觀眾如何評價，我們有接受惡評的勇氣，對吧？」他自信表示「我可以有信心地說，這將會是一部留名影視史的作品。」



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