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張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星張頌文因電視劇《狂飆》爆紅，近日被爆因情緒狀況不佳，把粉絲送的信丟出車外，陸網痛批「人品差」。對此，劇組工作人員24日晚間出面，為張頌文打抱不平，直呼「真的意難平」，強調張頌文私下對粉絲非常好。

▲楊濤還原現場情況。（圖／翻攝自微博）

▲張頌文將粉絲丟進車裡的禮物丟出車外惹議。（圖／翻攝自微博）

劇組負責人楊濤24日晚間在微博發文，直言「頌文老師特別好，特別好～」，透露張頌文每天收工都會搖下車窗跟影迷打招呼，下雨會關心冷不冷，路程遠會關心有沒有車回家，總是溫柔地對待苦苦等待的影迷，至於這次的丟信事件，他仗義表示「我不怕被誰罵，我也不怕被誰黑，還原一下事情經過！」

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接著，楊濤還原了當天的事發經過，張頌文一如往常搖下車窗打招呼後前往梳化，結果車子行駛過程中，有名粉絲拿了個大袋子從窗戶塞進去，丟到了張頌文身上，因為東西有點重，正當他緊張地要上前確認狀況時，車裡一整袋就從車子裡丟了出來，女粉當場自行撿起，事後張頌文安排自己工作人員統一收取了信件，之所以丟出窗外，是基於安全考量。

▲楊濤還原現場情況。（圖／翻攝自微博）

▲楊濤還原現場情況。（圖／翻攝自微博）

由於前來收信的人員表示不收禮物，該名將袋子塞進車窗的女粉，轉身把禮物跟信件分開時，楊濤看到該女粉準備的禮物是「一些白色的花」。楊濤強調跟無數個演員合作過，張頌文是最常關心圍觀粉絲的演員，「本不想說什麼，但看著網上罵什麼的都有，心理有一股無名的火」，希望網友能換位思考，如果車裡突然被扔進一個有重量的東西，砸在了身上會做出什麼樣的反應。

最後，楊濤也強調自己理解粉絲見到喜愛的偶像時，那種激動的心情，但他呼籲必須注意安全，不要跟車跑，也不要向車內投擲東西。

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