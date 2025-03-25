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小孟老師／3月25日星座運勢　處女珍惜感激彼此

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：盡心盡力工作

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感情：重視對方感受

財運：儲蓄財務增多

幸運色：艷紫色

貴人：射手

小人：巨蟹

雙子座

工作：求新求變生機

感情：分享生活喜悅

財運：選擇正確投資

幸運色：水藍色

貴人：獅子

小人：金牛

天秤座

工作：事業風生水起

感情：擁有情感基礎

財運：合理分配資金

幸運色：嫩橘色

貴人：雙魚

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：力爭上游發展

感情：用心經營感情

財運：減少太情緒化

幸運色：墨黑色

貴人：水瓶

小人：獅子

金牛座

工作：謀劃成功大事

感情：珍惜彼此關係

財運：持續學習理財

幸運色：正紅色

貴人：金牛

小人：牡羊

處女座

工作：開創未來事業

感情：珍惜感激彼此

財運：理性看待收支

幸運色：鐵灰色

貴人：天蠍

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：事業稱霸一方

感情：互相理解對方

財運：謹慎評估投資

幸運色：米黃色

貴人：牡羊

小人：射手

天蠍座

工作：積極進取前程

感情：一起成長進步

財運：慎選可靠顧問

幸運色：純白色

貴人：處女

小人：魔羯

雙魚座

工作：機會成功在望

感情：創造和諧家庭

財運：積極追求資產

幸運色：青綠色

貴人：魔羯

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：投資前景看好

感情：表達真正情感

財運：開始理財規劃

幸運色：銀光色

貴人：金牛

小人：雙魚

獅子座

工作：智慧引領發展

感情：平衡雙方需求

財運：了解投資方向

幸運色：咖啡色

貴人：雙子

小人：水瓶

射手座

工作：事業節儉經營

感情：尊重對方家庭

財運：寫書賺廣告費

幸運色：金黃色

貴人：天秤

小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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