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《狗很優秀》姜亨旭遭控監視員工獲清白！「落髮、暴瘦13KG」近況曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓訓犬師姜亨旭（강형욱）曾主持《狗狗很優秀》，在節目中屢次馴服凶狠犬隻，引發觀眾驚嘆，然而他與妻子去年5月卻遭前員工控訴，會透過翻閱聊天紀錄來監視職員，引發輿論關注。近期相關案件的調查出爐，姜亨旭夫婦獲警方不移送處份，還給2人清白，他也自曝在案件爆發後出現落髮症狀，還暴瘦13公斤。

▲▼ 姜亨旭。（圖／翻攝自Instagram／bodeum_official）

▲姜亨旭遭控監視員工一事獲清白。（圖／翻攝自Instagram／bodeum_official）

姜亨旭近期在個人YouTube頻道發佈影片，自曝接受了6個月的落髮治療，並記錄下他近期的看診情形。他在影片中坦言，去年5到7月這段期間，自己曾在2週內瘦了13公斤，而且似乎是因為壓力過大，也連帶開始落髮。在情況嚴重時，每天起床枕頭上都是頭髮，必須使用吸塵器來清理。

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▲▼▲▼《狗很優秀》姜亨旭還原「安樂死警犬真相」 　哭著現身：牠很痛苦。（圖／翻攝自姜亨旭IG）

▲姜亨旭自曝暴瘦、落髮。（圖／翻攝自Instagram／bodeum_official）

姜亨旭坦言，自己一開始對於要去治療落髮感到相當難為情，曾經2度在診所門前徘徊後又直接回家，直到第3次才在妻子的陪同下走進診所。所幸他的落髮症狀在經過治療後有所好轉，在看診時醫師也表示，姜亨旭現在的頭髮比起剛就診時，已經變得厚實又茂密許多。

關於姜亨旭夫婦的案件，綜合韓媒報導，他們遭指控未經許可閱覽公司內部的通訊軟體，然而在警方調查涉案者與證據之後，認定「很難發現有嫌疑的地方」，因此最終裁定不將2人移送檢方。

▼姜亨旭YouTube影片。（影／YouTube／강형욱의 보듬TV）

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