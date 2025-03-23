ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳文茜才剛摘除腦腫瘤！進棚開工「連坐下都痛」狀況曝：兩周要住院一次

記者孟育民／台北報導

《TVBS 文茜的世界周報》由主持人陳文茜透過全方位的國際政經解析，為觀眾帶來與傳統國際新聞視角截然不同的深度理解。22日錄影時，節目製作單位特地準備生日驚喜，替她慶生，而就在同一天，陳文茜先公布一個好消息，原本飽受癌症折磨得她，透過「光子刀」手術，順利切除一顆新發現腦腫瘤，讓她不禁在社群上開玩笑說：「我保住了我的腦袋！」即使隨之而來的類腦膜炎副作用，讓她只要移動就會頭痛，但陳文茜依舊保持樂觀，並藉由生日機會，許下願望，希望所有觀看節目的人都能珍惜健康，並在健康時勇敢追夢。

▲▼陳文茜（右五）在攝影棚過生日，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。（圖／TVBS提供）

▲陳文茜（右五）在攝影棚過生日，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。（圖／TVBS提供）

由於受到類腦膜炎副作用影響，陳文茜無法大幅度移動，甚至連坐下都會感到頭痛，她笑稱：「我現在對於台北市路不平，感覺最強。」儘管現在每個月都要照一次MRI，只要發現腫瘤，就要用光子刀切除，她仍照常工作，正面積極的態度，主治醫師都非常讚賞，還鼓勵她，癌症病人都應該這樣，不要把癌症當成世界末日，因為當自己都覺得能夠正常工作，就絕對不會被疾病打倒。

▲▼陳文茜（右五）在攝影棚過生日，TVBS總經理劉文硯、節目部總監王偉芳，以及節目同仁齊聚攝影棚，趁錄影前空檔，送上祝福。（圖／TVBS提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳文茜面對病魔仍樂觀。（圖／TVBS提供）

陳文茜因為接受免疫療法，目前每兩週都得住院一次，然而，她選擇以輕鬆幽默的方式面對，每次都安排一個城市主題，把住院當成一趟旅遊，最近一次她就布置了自己最愛的城市之一「京都」，並表示：「如果我每兩週住院一次，這樣一年下來，我就等於環遊世界了。」

談及病情，陳文茜說，自己的生長荷爾蒙不到一般人的十分之一，只要動手術，復原期都是別人的好幾倍，她舉例，之前動過的肺腺癌手術也一樣，平常人三天就出院，陳文茜卻吃了3個月的嗎啡止痛藥；因此光子刀手術帶來頭痛副作用，普通人一天就沒事了，換成自己，一樣沒辦法在短時間內康復。

▲▼陳文茜抗癌重大進展！「腦瘤被光子刀一舉打死了」。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜每兩週就要進醫院。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜也進一步分享自己對「痛」與「苦」的看法，她認為，疾病為身體帶來疼痛是正常的，但心裡不一定要苦，關鍵是如何調適自己的心境，讓痛與樂共存。因此即便在生日這天，仍帶著病痛上工，她還是笑著說：「我今天生日，還能來錄影，這很厲害啊！」陳文茜強調，生病的人更應該為自己創造快樂，既然生命可能比別人短，那就更要讓每一天都值得被珍惜。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

起底金髮Yuki！假簽姊姊名字被判刑　法院認證是「20歲許男」

推薦閱讀

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉

歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

恭喜楊祐寧老婆懷第三胎！　阿梅摸肚照報喜

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

婚禮「媽媽失控致詞」曝光　啦啦隊女神傻眼：真的不要再給我鬧

歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

22歲AV女優「被爸抓包拍片」！　從偶像轉行…父氣炸下令：馬上辭職

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳文茜, 光子刀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳文茜才剛摘除腦腫瘤！進棚開工「連坐下都痛」狀況曝：兩周要住院一次
  2. 反骨前團員曝YT「1功能教嗆酸民」　艾瑞絲認選擇障礙：好適合我
  3. 手臂快比臉大！高爾宣當奶爸秀巨「肌」　線條炸裂真實身材曝光
  4. 蔡瑞雪遭性騷認「受傷依然相信人」！　IG曬照23字吐心聲
  5. 柯以柔「左腎臟發炎」住院5天　工作喊卡曬照曝身體狀況
  6. 熊熊讚「林予晞有孫藝珍即視感」　見她講話被圈粉：有腦袋又有愛
  7. 爸大便在褲子「全家得諾羅」　楊小黎住院又染病…慘遭2病毒攻擊
  8. 紀卜心30歲前夕買下首間房！開箱新家「感動發聲」　親監工打造夢想小窩
  9. 曾敬驊飛大阪參加電影節「鐵粉追到日本」　新片才剛播就有人哭了
  10. 突襲「綜藝大哥」緋聞女友家！呂文婉睹驚人一幕　波霸女星爆料下場糗

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366