反骨前團員曝YT「1功能教嗆酸民」　艾瑞絲認選擇障礙：好適合我

記者王靖淳／綜合報導

網紅艾瑞絲是YouTuber反骨男孩的前成員，平時會透過社群記錄生活的她，私下也不吝嗇與網友互動，最近她就在Threads發文透露，YouTube其實有個沒什麼人知道的功能，讓她覺得相當有趣。貼文曝光後，立即掀起討論。

▲艾瑞絲會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

艾瑞絲提到，YouTube的這項功能，是建議回覆網友留言的選項，為此她坦言在發現之後，感到既好笑又意外。她進一步透露，建議的內容不只大膽，甚至還有些挑釁，讓她一時選不出來，因為認為選項都很適合拿來回應網友，「觀眾不知道的事『YouTube有個功能是建議可以怎麼回覆留言』，我要笑死，給我的選項都很嗆欸，要點哪個好呢？」

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▲艾瑞絲表示YT有個功能可以建議回覆網友的內容。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚及轉發，同時也紛紛留言，「超好笑」、「好嗆，喜歡」、「竟然有這個」、「這建議回覆都很像妳欸」、「這麼嗆，是不是參考妳平常回覆的大數據」，甚至還有網友幽默表示「冷知識：關你屁事，關我屁事，可以解決人生99.9%麻煩跟破事。」掀起不小討論。

▲艾瑞絲回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）