紗南升高中了！《玩偶遊戲》推出7頁特別篇　粉絲感動：看到羽山想哭

記者張筱涵／綜合報導

經典作品《玩偶遊戲》（《こどものおもちゃ》）驚喜回歸！日本美容平台於3月18日透過官方X帳號（原Twitter）限期公開特別篇漫畫，由原作者小花美穂親自繪製，描繪主角倉田紗南與羽山秋人升上高中的模樣，引發社群平台熱烈討論，粉絲更感動直呼：「沒想到在令和還能看到他們！」

▲《玩偶遊戲》這次與日本美容平台合作，小花美穗繪製特別篇。（圖／翻攝自X／hotpepperbeauty）



這次合作特別篇以「紗南的美髮改造」為主題，講述身為藝人的高中生紗南正為電影主演的重任而煩惱，朋友提議「不如從外型開始改變？」於是她使用「Hot Pepper Beauty」預約美容院，體驗剪髮與護髮過程。7頁篇幅中，紗南與羽山的互動再度勾起粉絲青春回憶。

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《玩偶遊戲》最初於1994年至1998年間連載於《Ribon》雜誌，故事圍繞童星倉田紗南與問題學生羽山秋人，融合歡笑與社會議題，包括校園霸凌、家庭失和等，曾在1996年改編為電視動畫，2015年更推出舞台劇版本。這次的特別篇不僅展現角色成長，也延續原作的溫度。

小花美穂也在社群透露：「雖然這次頁數不多，對現在的我來說也很吃力，還請了助手幫忙」，分享創作背後的努力。《玩偶遊戲》特別篇一釋出即引爆回憶殺，「羽山還是那麼溫柔」、「看到『羽山秋人【紗南的男友】』這幾個字就想哭」、「羽山的右手嗚嗚嗚嗚」、「好懷舊啊！沒想到可以看見高中的風花、紗南和羽山等人，大家都長大了」。

▲羽山登場時，介紹寫著「紗南的男友」。（圖／翻攝自X／hotpepperbeauty）