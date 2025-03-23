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雪莉親哥砲火再對向金秀賢！一句話暗指電影　粉絲淚：她拍《Real》很痛苦？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星雪莉於2019年在家中輕生離世，她生前最後一部電影《Real》突破尺度演出，與金秀賢有一段火辣滾床戲碼，怎料，男方近來私生活負面爭議纏身，卻扯出她的親哥在IG暗諷金秀賢，連續兩篇文章批評對方「要從高處掉下來了」，外界一頭霧水的狀況下，雪莉親哥23日再度將砲火指向金秀賢，「我的世界、你的世界、所有人的世界都是『Real』」，再度引發討論。

▲▼雪莉生前最後一部電影是《Real》。（圖／翻攝自雪莉、金秀賢IG）

▲雪莉生前最後一部電影是《Real》。（圖／翻攝自雪莉、金秀賢IG）

雪莉親哥21日先是意有所指發文「金先生，有很多話想說但我沒法說，你要從高處掉下來了，抓緊囉」，這位「金先生」引發網友猜測就是在指「金秀賢」。他接著又發文指粉絲對號入座，進一步暗酸「我連『秀賢』的名字都沒提到，你們就奔過來了」，他接著嗆粉絲：「你們沒辦法確認事實快瘋了對吧？這就跟我數年來沒辦法確認事實是一樣的『好吧，也只能這樣了』，用這種心情生活下去」。

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▲▼雪莉親哥3度砲火對向金秀賢。（圖／翻攝自雪莉、金秀賢IG）

▲雪莉親哥3度砲火對向金秀賢。（圖／翻攝自雪莉哥哥IG）

沒想到，雪莉親哥23日再度把砲火指向金秀賢，這次直接引用妹妹出演的電影《Real》暗指，「我的世界、你的世界、所有人的世界都是『Real』」，此文馬上又掀起熱議，其中有一則留言引起關注，該網友在回覆區下方提問「聽說雪莉拍《Real》時很痛苦，是真的嗎？」這篇留言又被拉出來討論。

雪莉2017年參演金秀賢主演的電影《Real》，該電影導演為李沙朗，正是金秀賢表哥，兩人後來一起成立經紀公司GOLDMEDALIST，而金秀賢為了此片動員圈內廣大人脈，包含朴敘俊、安昭熙、IU、秀智都有參演，演員陣容相當華麗，但因劇情支線複雜，留下令粉絲遺憾的劇評。

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