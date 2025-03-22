侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

記者劉宛欣／綜合報導

藝人侯佩岑參加中國大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》第六季（簡稱《浪姐6》），引起諸多討論。最新一集節目中，她談起了自己身上的標籤，細數20年演藝生涯經歷過的一切，還罕見提到自己離開主播台的原因是「播了自己的新聞」，間接談到當年與天王周杰倫的戀情，值得一提的是，節目上還播了周董代表作〈珊瑚海〉，讓她一聽就露出意味深長的表情。

▲侯佩岑登上《浪姐6》。（圖／翻攝自微博）

侯佩岑在《浪姐6》中，談起了自己的演藝生涯，直言「老實說，每次要自我介紹的時候都會有一些不安，因為我不是很確定我有什麼標籤」，接著提到大眾所熟知的她是新聞主播出身，曾經播報過娛樂新聞，後成為一名主持人，演過戲也客串過電影，接著提到當年卸下主播身分的主因，正式「因為我播過我自己的新聞，我覺得我沒有辦法再那麼義正嚴辭地去講一個，我認為不是事實的那個報導了，你的故事由妳自己來說才是最準確的」，暗指了當年與周董的戀情新聞。

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▲侯佩岑提起當年放下主播身分的原因。（圖／翻攝自微博）

另一引起熱議的《浪姐6》片段則是選擇競演曲橋段，其中一首就是〈珊瑚海〉，侯佩岑一聽就露出有些尷尬的微笑，看著一旁「吃瓜（圍觀）」的隊友，她忍不住直言「妳想說什麼沒關係」，並沒有避諱，使得「當著侯佩岑的面放珊瑚海」登上微博熱搜。

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▲侯佩岑聽到周董歌曲的反應。（圖／翻攝自微博）