NewJeans被外媒訪問稱「KPOP革命者」　遭禁獨立活動：韓國的現實

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團NewJeans（NJZ）因為法院裁定不得獨立活動，使得與經紀公司ADOR已經鬧翻的她們，接下來的活動受到阻礙，對此，成員們透過外媒表達了對法院判決的失望。根據外媒報導，NewJeans對法院的判決感到很失望「我們並不認為KPOP產業會在一夜之間發生變化」，指出這就是韓國娛樂產業的現實，「因此我們需要變革和成長，韓國似乎希望我們成為革命者。」

▲NewJeans接受外媒採訪。（圖／翻攝自NJZ Instagram）

根據法院的判決，ADOR得以保留作為經紀公司的權利，在《Time》採訪時表示：「很遺憾問題鬧上了法院。」並強調：「如果成員們願意回公司，我們將能完全解決誤會。」此前，法院批准了ADOR提出的「保留計劃公司地位及禁止締結廣告合約」的假處分申請，使得NewJeans在一審判決出爐之前，無法在未經Ador協商的情況下進行獨立活動。

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▲NewJeans會如期參加23號的香港演唱會。（圖／翻攝自NJZ Instagram）

NewJeans在2024年11月宣布解除與ADOR的合約，原因是公司未履行其義務，雙方信任已破裂。對於此次假處分裁定，NewJeans聲明表示尊重，但同時指出「這項決定顯然沒有充分考慮到成員們對ADOR的信任已經完全破裂」，已經透過律師提出異議。接下來，NewJeans仍計劃如期參加23日於香港舉行的「ComplexCon」。