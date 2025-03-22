港女星乳癌惡化成第四期！「心臟、肺積水」入院半月苦喊：好痛

記者劉宛欣／綜合報導

港姐出身的吳文忻（現改名吳忻熹，Nathaliie）2022年確診乳腺癌，經歷辛苦的療程後，卻在2024年復發，甚至擴散至淋巴腺，進展到第四期，令她相當低落，近來她的病情再度引發外界關注。在最新的「抗癌日記」中，她分享了自己的住院經歷，並更新了一段短片，記錄下她住院半個月的心情，影片中，她多次情緒崩潰流淚，哀號著「好痛」，讓人感受到她面對病魔的無助。

▲吳忻熹記錄抗癌過程。（圖／翻攝自微博）

吳忻熹的乳腺癌復發，引發了心臟和肺部積水，這也是她住院超過半個月的原因。儘管病情嚴峻，她依然在抗癌過程中保持著堅定的態度，透過社群與粉絲分享她的心路歷程，目前，她已經順利出院，回到家中休養，並感謝所有支持她的親朋好友。

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吳忻熹早在2022年便確診乳腺癌，並在經歷了漫長且辛苦的治療後，以為自己已經戰勝病魔。然而，2024年8月，她突然宣布癌症復發，並已經擴散至淋巴，對她來說無疑是一次沉重的打擊，但她依然展現出不屈不撓的精神，將自己的抗癌經歷分享給大眾，鼓勵更多人關注健康。

▲吳忻熹受病魔煎熬了3年多。（圖／翻攝自微博）

吳忻熹於1998年獲得港姐季軍，自2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後，逐漸淡出演藝圈，專注家庭生活，育有2位可愛的女兒，偶爾會透過社交平台分享一家人的旅行照片。