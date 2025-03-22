NCT127林口開唱突喊「你們乾⋯乾⋯」　翻譯驚嚇：請注意發音！

記者吳睿慈／新北報導

南韓人氣團體NCT127過去曾來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》，22、23日連續兩天首度在台舉辦專場，以《NCT 127 4TH TOUR 'NEO CITY : TAIPEI - THE MOMENTUM’》巡演來到林口體育館，由於泰容、在玹人在服役，團體目前以6人形式進行活動，他們穿著前衛黑色皮衣帥氣登場，帶來歌曲〈Gas〉、〈Faster〉、〈Bring The Noize〉，全場尖叫聲掀頂。

▲NCT127首次在台以專場模式與粉絲見面。（圖／記者黃克翔攝）



NCT127於22、23日連續兩天在台開唱，他們誠意滿分，Johnny嗨喊「大家覺得有趣嗎」，Mark接著他的話說：「有趣嗎？」Johnny切換中文「今天一起加油吧，你們準備好了嗎」，楷燦嘴甜說：「有想我們嗎，真的有想我們嗎？我們很想你們，終於迎來在台灣表演的日子給你們看了，大家要注意安全到最後喔。」Mark叮嚀「小心感冒」，悠太也稱讚「大家歡呼聲很大，期待今天的演出，我會常常地確認你們的聲音喔！」廷祐則炒熱氣氛「大家準備好嗨了嗎」。

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▲NCT127來台努力用中文與粉絲交流。（圖／記者黃克翔攝）



最後，道英撩妹喊著「我很想你們，你們也是嗎？」團體首次來到舉辦專場，他稱讚粉絲韓文都很好，還學翻譯老師的中文給予反應「太好了」、「知道了嗎」，逗得歌迷笑呵呵。團體雖是第一次在台開唱，但道英2024曾以個人巡演模式來台，Johnny提及此事「道英不是在這裡辦過演唱會嗎？」他則回答「對！」

▲NCT127連續兩天在台。（圖／記者黃克翔攝）



道英與觀眾互動提問「那時候有來的人舉手」，沒想到全場幾乎都舉手了，他則開玩笑嗆歌迷：「這當中一定有人在說謊，因為那個場地塞不下這麼多人，不要說謊！」全場笑出來。

▲NCT127來台學中文「乾乾燥燥粉粉嫩嫩」，翻譯驚嚇表示「請注意發音」。（圖／記者黃克翔攝）



NCT127努力用中文與粉絲交流，6人在結束〈STICKER〉後，滿滿都是汗，Johnny跟著詢問觀眾「你們有流汗嗎」，沒想到，歌迷回答「沒有」，他笑喊「你們現在뽀송뽀송（乾燥粉嫩）嗎？」他突然求知慾望爆發，當聽到翻譯的中文翻為「乾乾燥燥粉粉嫩嫩」，6人玩心大開，在台上不斷重複該單字「乾乾燥燥粉粉嫩嫩」，爆笑的是，翻譯擔心他們口誤、驚嚇表示「請注意發音！」再次逗笑所有人。