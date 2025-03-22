保險金額近億元　戴佩妮睽違9年開唱「出場吊12公尺高」驚險畫面曝！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后戴佩妮今睽違9年攻蛋開唱，開場她以一頭俐落短髮，一席全黑勁裝站在高達12公尺的指環舞台上，吊鋼絲震撼出場，並帶來她所創作的名曲〈勢在必行〉，令全場爆出震耳欲聾的尖叫聲，這也是她在演唱會中挑戰高空歌唱的最高高度，幾乎是小巨蛋的最頂端，為此，主辦單位特別將保險保額提高至近1億元。

▲▼戴佩妮懸吊在12公尺高的空中震撼演出，幾乎貼近蛋頂。（圖／記者林敬旻攝）

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戴佩妮「雙生火焰」演唱會22日在台北小巨蛋舉行，經由具體舞台呈現抽象概念，從舞台設計、曲目、視覺皆與主題「雙生火焰」緊緊相連，而在這場演唱會當中，所有的演出歌曲全都出自於戴佩妮自己的詞曲創作，以「相遇與吸引」、「掙扎與挑戰」、「分離」、「覺醒與臣服」、「合一」為轉場，除了呼應主題外，也搭配歌曲串起戴佩妮出道25年的點滴

舞台也處處可見別出心裁的設計，包括斥資重本精心打造的360度旋轉「指環」造型舞台，隨著〈被動的觀眾〉、〈水中央〉等歌曲緩緩旋轉，讓每一區的歌迷都能藉由指環的不同面向，欣賞到戴佩妮與舞台的多樣面貌。

▲▼戴佩妮背起吉他帥氣獻唱。（圖／記者林敬旻攝）

而她隨後更背著吉他，帥氣獻唱〈Never〉，唱到招牌金曲〈你要的愛〉更帶領現場1萬名觀眾大合唱，合唱聲之大震撼場館；唱完〈保護我〉後，她笑著和舞台兩側的觀眾說：「我不覺得這地方視線不良，涼不涼？」相當幽默。