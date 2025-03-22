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陳漢典成為模王之路　遇胡瓜踢鐵板當成胡自強

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜轉戰網路媒體，Youtube頻道「下面一位」頻道，邀請到演藝圈的最強綠葉陳漢典， 胡瓜表示兩人很少在節目中相遇，但自己一直以來都非常欣賞陳漢典，非常佩服他的模仿功力。好奇是什麼契機讓他進入演藝圈，陳漢典分享其實對演藝圈沒興趣，只是單純喜歡表演的普通人，從小愛看電視節目，《龍兄虎弟》裡小哥費玉清模仿秀是他的模仿啟蒙，開啟了他的模仿之路。

▲胡瓜(右)訪問陳漢典。（圖／下面一位）

▲胡瓜(右)訪問陳漢典。（圖／下面一位）

熱愛跳舞的陳漢典在社團中意外發現自己主持和模仿強大技能，沒想太多參加電視台的模仿節目舉辦選秀比賽，起初只是因為獎金參賽，但天賦加上訓練多時的實力，讓他幸運地獲得第一名之外，也擁有進棚參與節目錄製的一年份合約。

▲胡瓜(右)訪問陳漢典。（圖／下面一位）

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▲胡瓜喜歡陳漢典的模仿。（圖／下面一位）

無奈演了兩次之後節目並沒有繼續發他通告，但陳漢典沒有灰心，還是天天到棚內繼續邊吃便當邊觀摩表演，沒想到被製作人發現他不能白白吃便當，點名他上台表演貢獻，就這樣靠吃便當吃出表演機會。

號稱「最強綠葉」的陳漢典在《康熙來了》闖出名號，但他心酸表示其實在康熙時，有一場他完全沒有講話也沒有鏡頭，錄影結束後也沒有人關心他的表現，令陳漢典覺得自己像是一個透明人，相當灰心的萌生退意，後來找到調整方式，打破了康熙原有節奏，和蔡康永、小S創造出新的火花。

陳漢典現場也表演起模仿秀，各種角色神切換，其中模仿李四端時要報導胡瓜獲得金鐘獎，口誤cue成高雄市長胡自雄，對此胡瓜不介意，大方拍手讚許陳漢典的表現。胡瓜也透露自己也是歐弟模仿他的口頭禪，才「下面一位」成為他的招牌語。

最後隨機抽籤來考驗陳漢典的演技，信手拈來的他燃起模仿魂，走火入魔的狀態讓胡瓜笑翻肚皮非常捧場，而陳漢典抽到自己拿手絕活模仿吉娃娃，也笑稱說：「人家說我有娃娃臉，我是有吉娃娃臉！」

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胡瓜, 陳漢典, 下面一位

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