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Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy被前女友家寧的媽媽提告後，目前已搬離曾和家寧一起同居的租屋處，今（22）日突然在社群PO出一張全黑底圖，溫馨地向前女友喊話，讓粉絲看了都相當不捨，稍早更二度透過IG限動發聲。

▲Andy謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

▲Andy在影片中謝絕未來所有贊助。（圖／翻攝YouTube／Andy老師）

Andy先是感謝大家的關心，並強調自己的立場還是很堅定，只是想替自己爭取權益。他提到，家寧曾公開表示，自己身為「股東及監察人」也無法看帳。Andy指出，為股東權益著想，並督促董事長張媽媽，儘速提供完整帳務資料，以供公司股東檢視並釐清事實。為此，他喊話家寧：「因此我才希望家寧，能進一步的維護公司股東應有的權利。」

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▲▼安迪

▲Andy再度發聲喊話家寧。（圖／翻攝Instagram／andy1994x）

最後，Andy表示自己已經在退房租影片中揮別過去，但他現在仍希望可以把事情弄清楚，才能走向更好的未來。事實上，Andy稍早才透過IG限動發文，他坦言雖然現階段謠言滿天飛，還出現不少「友人」說法，但他仍想隔空向家寧喊話，「請公司股東兼監察人的家寧，跟我一起努力先拿回帳冊。」如今二度發聲，再度掀起網友討論。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲眾量級撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

【Andy的IG限動全文】

謝謝大家關心

我的立場還是很堅定，只想爭取自身權益。

因為家寧公開表示
身為「股東及監察人」無法看帳，
為股東權益著想，並督促董事長張媽媽，
儘速提供完整帳務資料，
以供公司股東檢視並釐清事實，
因此我才希望家寧
能進一步的維護公司股東應有的權利。

我已經在前一個退房租影片揮別過去，
但把事情弄清楚，才能更好的走向未來。

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關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手

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