黃子韜宣布要賣衛生棉！斥黑心廠商下18層地獄…將蓋「透明工廠」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸《央視》15日踢爆黑心衛生棉，指有廠商收購知名衛生棉品牌的瑕疵品，「翻新」之後賣給消費者，報導曝光震驚外界。富二代藝人黃子韜近日直播宣布，要跨界製作販售衛生棉，並且要興建透明化工廠。

▲黃子韜宣布要製作販售衛生棉。（圖／翻攝自抖音）

據陸媒《瀟湘晨報》報導，黃子韜近日在直播中表示，「我真的已經看不下去了，太噁心了」、「（黑心廠商）真的該下十八層地獄，賺這種錢真的不得好死」。他表示自己一直努力在計劃跨界投身衛生巾行業。他透露希望打造「透明」的衛生巾工廠，不是玻璃式的透明工廠，「每個地方的加工，24小時大家看得見的，這是我想要給你們做的事情」。

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▲黃子韜準備要興建全程透明化的工廠。（圖／翻攝自抖音）

黃子韜表示現在還在進行中，老婆徐藝洋已試用了多款樣品，雖然無法保證完全無瑕疵，但要保證品質絕對是乾淨安全，希望大家再給自己一點時間。黃子韜宣布要製作販售衛生棉，引發陸網高度關注，且湧入不少支持留言「如果是真的我將全力支持，有他這種行動力做什麼都會成功」。

現年31歲的黃子韜是富二代出身，爸爸黃忠東曾是青島財富榜第7名的富商，他在父親支持下從事演藝活動，並開設自己的娛樂經紀公司，父親於2020年病逝。外傳他的父親留下遺產200億人民幣（約台幣910億元），加上他投入直播帶貨，銷售額極高，累積的財富一輩子都花不完。外界看好他跨界開發新事業。