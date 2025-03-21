ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

米可白愛犬罹癌「焦慮到失眠」　心疼告白：媽媽很愛你！

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）平時會在社群記錄和狗狗錢錢、黑寶的互動，日前才發文透露錢錢罹患胃癌，且被醫生告知「只剩幾個月」，讓她感到相當難過。今（21）日她發文曬出合照，同時也喊話愛犬，「現在讓我支撐下去的是你（錢錢），孩子，媽媽很愛你。」

▲▼米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

▲米可白會在社群分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白表示，最近她趁拍戲空檔，前往醫院陪伴正接受治療的錢錢，「我要的不多～只希望能多陪你一下下。」她坦言，這段時間因為錢錢的病情，讓她非常焦慮，更因為同時參與兩部戲的拍攝，休息時間變更少，但思念錢錢的心情讓一度忘記疲憊，「現在讓我支撐下去的是你（錢錢）， 我只要想著你 每天都在醫院對抗病魔～等著我回去接你。我就不覺得累了⋯孩子，媽媽很愛你。說好了～要等我接你回家喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼米可白。（圖／翻攝自Threads／mimi00419）

▲米可白發文告白愛犬。（圖／翻攝自Threads／mimi00419）

事實上，米可白在18日時才曬出和錢錢的合照，透露愛犬被醫生診斷出罹患胃癌、能存活的時間只剩幾個月，「送你去住院後，我去林口拍戲…我很努力撐完4場戲，一拍完，我躲在角落，淚水不由自主的一直掉…我好捨不得你。」她坦言希望能盡早處理完3月底的工作，好好陪伴錢錢度過最後時光，「帶你出去走走…好好陪你走完最後的路。我的孩子，你要等媽媽…」喊話愛犬要堅持下去。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

推薦閱讀

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

米可白

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 米可白愛犬罹癌「焦慮到失眠」　心疼告白：媽媽很愛你！
  2. 皮克斯最好哭的電影！《可可夜總會》宣布將推續集　2029年上映
  3. Andy退租10年套房「翻出家寧1物」　網鼻酸刷一排加油
  4. Andy哽咽哭了！　求觀眾「不要再抖內我」謝絕原因超暖
  5. Andy告別10年房間　「重現黃金5秒鐘」老粉全看哭
  6. 郭子乾模仿柯建銘被讚人間國寶　本尊嫌棄他不夠高
  7. Andy宣布離開10年租屋！　「過去的事情就過去」留1舊物惹鼻酸
  8. 馬力歐當助理比憲哥大牌　要吳宗憲開車載他
  9. 金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光
  10. 李佳穎談剴剴案哭了　心疼發聲：希望惡人有惡報！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366