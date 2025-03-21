米可白愛犬罹癌「焦慮到失眠」　心疼告白：媽媽很愛你！

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）平時會在社群記錄和狗狗錢錢、黑寶的互動，日前才發文透露錢錢罹患胃癌，且被醫生告知「只剩幾個月」，讓她感到相當難過。今（21）日她發文曬出合照，同時也喊話愛犬，「現在讓我支撐下去的是你（錢錢），孩子，媽媽很愛你。」

▲米可白會在社群分享與愛犬的日常。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白表示，最近她趁拍戲空檔，前往醫院陪伴正接受治療的錢錢，「我要的不多～只希望能多陪你一下下。」她坦言，這段時間因為錢錢的病情，讓她非常焦慮，更因為同時參與兩部戲的拍攝，休息時間變更少，但思念錢錢的心情讓一度忘記疲憊，「現在讓我支撐下去的是你（錢錢）， 我只要想著你 每天都在醫院對抗病魔～等著我回去接你。我就不覺得累了⋯孩子，媽媽很愛你。說好了～要等我接你回家喔！」

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▲米可白發文告白愛犬。（圖／翻攝自Threads／mimi00419）

事實上，米可白在18日時才曬出和錢錢的合照，透露愛犬被醫生診斷出罹患胃癌、能存活的時間只剩幾個月，「送你去住院後，我去林口拍戲…我很努力撐完4場戲，一拍完，我躲在角落，淚水不由自主的一直掉…我好捨不得你。」她坦言希望能盡早處理完3月底的工作，好好陪伴錢錢度過最後時光，「帶你出去走走…好好陪你走完最後的路。我的孩子，你要等媽媽…」喊話愛犬要堅持下去。