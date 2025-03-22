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神曲《GENTO》一堆KPOP偶像都跳過！　SB19宣布6月首度來台開唱

記者蕭采薇／台北報導

以神曲《GENTO》成功打進美國告示牌、YouTube的觀看點閱直逼5000萬、並且在全球掀起舞曲挑戰熱潮的菲律賓唱跳男團SB19，即將於6月29日首度在台開唱。去年他們訪台時，參加電台直播節目時，同時間線上觀看人數直接破萬打破電台紀錄，足以證明「菲律賓音樂王者」的超高人氣。

▲SB19。（圖／華貴娛樂提供）

▲SB19。（圖／華貴娛樂提供）

SB19由隊長 Pablo、Josh、Stell、Ken 和 Justin 五位才華洋溢的成員所組成，是菲律賓流行音樂 「P-pop」的代表性團體。他們憑藉《Go Up》一曲於2019年爆紅，《MAPA》在YouTube更是創下1.1億的超高點閱，而《GENTO》更成為全球現象級神曲，連不少當紅韓國偶像也都曾經挑戰其經典舞步。

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去年SB19首度來台，擔任選秀綜藝《原子少年2》的嘉賓，對台灣留下100分的好印象，一直希望能來台灣舉行演唱會的他們終於兌現承諾，正式宣布要在6月29日來到新北Zepp開唱，還記得上次來台灣巧遇颱風來襲，加上行程忙碌，SB19沒有太多時間可以一飽台灣美食，不過倒是嘗到不少美味的零嘴，讓他們印象十分深刻。

▲SB19。（圖／華貴娛樂提供）

▲SB19。（圖／華貴娛樂提供）

這次的台灣演唱會將是他們出道七年第一次在台灣開唱，五人都期待不已，更希望屆時能有好天氣，讓他們有機會好好的享受一下台灣的美食、風景。SB19感性表示：「巡迴演唱會走過很多地方，每個城市都有各自的應援方式，像是不同的海報和歌迷想說的話、螢光棒等等，每次看到都很感動各地方有這麼多 A’TIN 支持我們，第一次到台灣演出，很期待看到台灣歌迷的反應，當然最重要的就是能把菲律賓音樂介紹給台灣的朋友。」《SB19 Simula at Wakas! 2025 WORLD TOUR IN TAIPEI》演唱會，門票將於3月22日中午12點於拓元售票系統開賣。

 

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