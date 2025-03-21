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金秀賢公司「本想給慰問金」！脫褲照流出後怒撤　本人現況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星金秀賢近日因與已故金賽綸的戀情風波，深陷輿論抨擊的聲浪中，代言一個接著一個切割，韓媒報導指出他目前回到家中由家人陪伴，家人目前盡全力阻止他接觸有關事件的新聞、影片等。

▲金賽綸於2月16日去世，正好是前男友金秀賢生日，引發諸多聯想。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

▲金賽綸於2月16日去世，正好是前男友金秀賢生日，引發諸多聯想。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

根據韓媒《Newsen》報導，MBC《Good Day》節目的工作人員透露，金秀賢在《橫豎》的爆料後承受極大心理壓力，稱金秀賢在想起前女友同時「內心充斥了悲傷、憤怒、孤獨與委屈等複雜情感」，即使如此他仍認為這無法與金賽綸和其家人所經歷的痛苦相比，所以他更難以表達自己的苦衷，處於極度的挫敗感與困惑中。

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報導中還透露，金秀賢在事件爆發當下，馬上就把己知資訊以及手中握有的資料交給公司，全權由公司處置，自己未再參與後續應對。經紀公司Goldmedalist為了解決此次危機，積極聽取公司內部意見，採取了多種策略。不過，隨著《橫豎》後續加碼爆料，輿論對金秀賢的不滿情緒逐漸升級，Goldmedalist選擇與金賽綸家屬溝通，嘗試透過對話解決問題。

▲金賽綸於2月16日去世，正好是前男友金秀賢生日，引發諸多聯想。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

▲工作人員稱金秀賢陷入悲傷、憤怒、孤獨與委屈。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

然而，隨著《橫豎》曝光金秀賢裸著下身洗碗的照片後，Goldmedalist態度轉硬，此前確實曾試圖與金賽綸家屬進行和解對話，並且討論如何以慰問金的方式向金賽綸家屬表達關心，不過，隨著私照被公開，公司立刻取消了慰問金提議，原因則是擔心「即使出於好意，但慰問金若被拒絕，可能會遭外界質疑是試圖收買」。

在此情況下，Goldmedalist決定採取反擊，認為金秀賢的形象受到了不當的侵犯，3月20日將《橫豎研究所》及自稱為金賽綸阿姨的女性，以涉嫌違反性暴力特別法向警方報案。

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