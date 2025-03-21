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祖雄來台13年宣布「拿到永久居留證」！　感動：謝謝台灣我愛你

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞男星祖雄來台發展13年，2023年宣布和烏克蘭女星佳娜結婚，夫妻倆育有一個女兒「內內」，平時除了會透過社群記錄親子生活，也不吝嗇與粉絲分享日常。今（21）日他開心發文曬出近照，透露自己正式獲得台灣的永久居留證，為此他開心表示：「謝謝台灣，我愛你！」

▲▼祖雄。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

▲祖雄拿到台灣永久居留證。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

祖雄坦言，13年前、25歲的他帶著夢想及期待，自馬來西亞來到台灣這片土地，從陌生到熟悉，這裡逐漸成為他心中的家。如今，他取得台灣的永久居留證，為此他表示感到無比感激及感動，「今天，我正式拿到了台灣的永久居留證，內心充滿感激與感動。」

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祖雄提到，在台灣13年的時間裡，他不只得到工作機會，更讓他在這裡成家，遇見他的老婆及可愛的孩子。他感動表示，台灣對他來說，已不僅僅只是居住地，更是他心靈歸屬，「台灣給了我無數的機會，讓我在這裡成長、工作、成家，遇見了我的摯愛與可愛的孩子。這片土地不只是我的居住地，更是我心之所向的家園。」

▲▼祖雄。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

▲祖雄、佳娜2023年結婚。（圖／翻攝自Facebook／Hero Tai祖雄）

最後，祖雄感謝所有一路上曾幫助過他的人，並承諾將繼續在台灣努力工作，貢獻自己的力量，以回饋這片他深愛的土地，同時也表示，他仍然不會忘記自己的根——馬來西亞，「感謝一路上幫助過我的人，感謝這個溫暖的社會。未來，我會繼續努力，貢獻自己的力量，讓這個家變得更好～ 當然我也不會忘記自己的根，馬來西亞。」

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祖雄, 佳娜, 結婚

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