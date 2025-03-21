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陽帆正妹女兒挨罵：只敢偷躲起來哭 老師一見到她爸「不好意思下跪了」

星談心／安吉背星二代光環「被罵只敢躲起來哭」　老師一見到陽帆…搞笑下跪了

▲ANGIE安吉最近忙排練舞台劇《腦內失控的itunes》。（圖／趙文彬攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

陽帆愛女ANGIE安吉接演全民大劇團舞台劇《腦內失控的itunes》，同時也正宣傳個人創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》，行程十分忙碌。作為星二代，她不諱言，「會被人瞧不起，講一些風涼話刺激、故意刁難」。她一直很想打破外界想法，希望未來大家也會注意到，這個女孩還挺努力、挺不錯的。

星談心／安吉背星二代光環「被罵只敢躲起來哭」　老師一見到陽帆…搞笑下跪了

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▲安吉曾就讀加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系，也曾有演出舞台劇的經驗。（圖／趙文彬攝）

這次與全民大劇團合作，對她來說是一個全新的挑戰。幾年前，她曾與導演謝念祖見過面，或許正因如此，導演突然想起她，覺得她適合這次舞台劇中的「瘋女孩」角色。第一次要在台上唱跳、飾演有台詞的角色，安吉透露，其實一度很猶豫，畢竟時間剛好卡到她專輯的宣傳期，「後來覺得，如果有這機會，就是我們的緣分，我就要接受它，而且我覺得我忙碌起來的狀態比較好。」

在家讀劇本時，她會請媽媽Julie幫忙，這讓她想起高中讀中文時期，也是媽媽陪著她練習。媽媽總是充滿耐心地陪她對詞，甚至還會投入情緒對戲，讓她哭笑不得：「媽，我們不用這麼投入，我只是要練詞而已！」

星談心／安吉背星二代光環「被罵只敢躲起來哭」　老師一見到陽帆…搞笑下跪了

▲不擅長跳舞的安吉，曾接下舞者角色，排練時常挨罵，壓力大到躲起來哭。（圖／趙文彬攝）

這並不是安吉第一次演舞台劇，六年前，她曾接果陀劇場的戲，角色沒有台詞，但卻讓她學到很多、也經歷了許多挫折。不擅長跳舞的她，被分配為舞者，為了跟上進度，她每天早晚都在練舞。她回憶，老師非常嚴格，進度趕不上時，會被特別指導，有次，老師甚至對她說：「如果妳手再不擺好，就把妳的手砍斷！」當下，她覺得很委屈，卻只敢偷偷躲起來哭，哭完後繼續練習。

辛苦的過程，爸爸陽帆看在眼裡，安吉笑說，「我爸常說『那就不要做了，我們就開開心心就好』，那次也是說『那就不要演了』，我其實就想聽這句話，我反而更可以堅持下去。」她知道，受不了苦就無法進步，尤其「星二代」光環更加容易被誤會，咬牙撐過低潮，這些經歷終將讓她成長。

星談心／安吉背星二代光環「被罵只敢躲起來哭」　老師一見到陽帆…搞笑下跪了

▲疼女兒的陽帆常說「開開心心就好」，安吉聽到關鍵字卻激發不服輸的骨氣。（圖／趙文彬攝）

當時很艱難地度過，她不僅沒有後悔，反而非常感謝這位老師，因為正是這樣的訓練，讓她進步很多，也讓她學會堅持。安吉笑說，在正式演出的那天，爸爸陽帆來看表演，老師很不好意思地對陽帆比出「下跪」的手勢，她笑回：「老師，沒關係，這是訓練的過程，必經的過程。」

延伸閱讀
星談心／陽帆的「女兒視角」拍出破百萬點閱　ANGIE安吉曝成功關鍵
影爆點／無情的是疫情還是青春？令和最強怪物新人河合優實《那個女孩》展心碎演技封后
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