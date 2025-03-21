中居正廣「性醜聞豪宅」要賣掉！市價10億近百坪…網抖：是犯罪現場

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣與富士電視台女員工爆發桃色糾紛，電視台隱瞞近一年才曝光，更被挖出私下安排女主播性朝貢的劣習，他手上代言、節目全部撤下，於1月23日宣布退出演藝圈。而最近傳出他打算出售市值10億日幣（約台幣2.2億元）豪宅，該處正是他與該名女子發生糾紛的地點。

▲中居正廣10億豪宅要出售。（圖／翻攝自日網）

據日媒《女性自身》報導，中居正廣搬離高隱密又寬闊的豪宅，將要搬入以前買給父親的房子，房子超過27坪，對於獨居的他來說已經相當寬敞。他與爸爸關係非常好，即使爸爸2015年離世，仍每年會祭拜追思，今年父親忌日也是他的粉絲官方網站關閉的日子，業界人士認為，他搬回父親的住所，也是希望在低調環境下重整人生。

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過去中居正廣從SMAP天團隊長，變成綜藝主持一哥，曾是高收入主持人之一，如今引退演藝圈，為了確保經濟狀況穩定，決定搬出豪宅。據報導透露，他所住豪宅佔地超過90坪，兩個房間打通，加上大規模整修，相當氣派，同時這間豪宅正是他發生桃色風波的地點，醜聞曝光後，他幾乎不出門，也沒有與演藝圈的好友見面，日常生活由過去的戀人M小姐代為打理。

然而豪宅出售一事，引發日網議論。網友紛紛留言「這不是另一種意義上的問題物件嗎」、「誰會買這種房子」、「中居正廣的豪宅現在是犯罪現場，恐怕沒人會買吧」。房仲業者則表示，法律上「事故物件」指的是發生自殺、命案、孤獨死並經過特殊清潔的房屋，而中居的豪宅雖涉及社會事件，但不符合正式事故物件的定義，但仍可能因名人效應或過往事件影響，面臨難以出售的問題。