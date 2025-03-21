ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

記者潘慧中／綜合報導

眾量級Andy自11日拋出震撼彈，歷經張家發出6點聲明、被家寧媽提告，粉絲同情之餘也不忘抖內支援律師費。沒想到，近日被網友在留言區嗆「收這麼多抖內是不是該做點善事，回饋社會，幫助弱勢」，結果他還沒來得及回應，電玩實況主丁特就幫忙開罵了！

▲▼Andy。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

▲Andy被嗆應該拿抖內金去幫助弱勢。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）

丁特在Threads為Andy打抱不平地說，人家想怎麼使用抖內，真的不關酸民的事，「就算他全部捐出去你還是一樣找得到東西說嘴，因為你批評的動機並不是希望社會上能有更多的善舉，只是單純眼紅人家發了一波橫財而已，不然你忙著扶老太太過馬路都來不及了怎麼有空在這留言當酸民？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼丁特。（圖／翻攝自Threads／dinter_1126）

▲▼丁特為Andy打抱不平。（圖／翻攝自Threads／dinter_1126、資料照

事實上，Andy 11日上傳的開戰影片已突破千萬點閱，隔天就收到超過70萬的抖內，14日更是來到700萬，就算已事發多天，金額仍緩慢且持續增加中，但網友也點出了他背後付出的鉅額成本。

Andy背後其實已經花了長達10年的時間成本，金錢成本雖然未知，但依照眾量級當時的超高訂閱數，網友估算有破億，更不用說還無法能確定保住的25%股份。

▲▼Andy花了10年青春才讓外界看清楚家寧的真面目。（圖／翻攝自Instagram／crowd520、andy1994x）

不只這樣，家寧之前在走鐘獎後台嘴唇顫抖、哽咽訴說分手原因後，Andy一度付出了輿論成本挨罵；最後是家庭成本，Andy曾透露過去被爸媽問到公司財務的結算進度時，他因為幫家寧一家人說話，而和家人大吵，甚至被媽媽罵不孝子。

Andy付出四大成本才有了如今逆襲的成就，讓不少網友都心疼地說：「從來沒看過這麼重本的製作」、「好慘！真心慘 」、「嘔心瀝血用10年時間，而且花1億台幣以上經費，拍一部如何當一個工具人，最後被一腳踢開的示範影片」、「真的是十年磨一片。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

推薦閱讀

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

全文／金賽綸媽信件曝光！　「女兒的聲音一直在」淚訴：明明說要相信妳

全文／金賽綸媽信件曝光！　「女兒的聲音一直在」淚訴：明明說要相信妳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

蔡瑞雪半夜衝派出所報警！「過得很煎熬」做6hrs筆錄：真相值得被看見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Andy, 眾量級, 家寧, 丁特

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 葛西瓦受邀參加電音趴「合體電音女神」！　預告「會通知張惠妹」
  2. 趙露思遭辱罵「廢物」！殘酷私訊公開…網驚：黑粉怎會知道手機號
  3. 金秀賢月底「還是要來台」醜聞後首露面　高雄警50警力戒備
  4. 「金賽綸結婚」案外案！爆料者喊冤：沒給錄音檔　痛飆李鎮浩想自己活命
  5. 比送花還甜！玄彬白色情人節公開「凍齡特調」超強大醇耀妍讓粉絲全暴動
  6. 野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生
  7. 蔡阿嘎做「+0聲明懶人包」　濃縮片23秒結束：節省大家的時間
  8. 黃安回陸媒：以身為中國人為榮！被檢舉「持大陸身分證」陸委會查了
  9. 金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了
  10. 《宅男行不行》傳將推出新外傳！　「史都華當主角」劇名、卡司曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366