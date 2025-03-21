Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

記者潘慧中／綜合報導

眾量級Andy自11日拋出震撼彈，歷經張家發出6點聲明、被家寧媽提告，粉絲同情之餘也不忘抖內支援律師費。沒想到，近日被網友在留言區嗆「收這麼多抖內是不是該做點善事，回饋社會，幫助弱勢」，結果他還沒來得及回應，電玩實況主丁特就幫忙開罵了！

▲Andy被嗆應該拿抖內金去幫助弱勢。（圖／翻攝自Threads／andy1994x）



丁特在Threads為Andy打抱不平地說，人家想怎麼使用抖內，真的不關酸民的事，「就算他全部捐出去你還是一樣找得到東西說嘴，因為你批評的動機並不是希望社會上能有更多的善舉，只是單純眼紅人家發了一波橫財而已，不然你忙著扶老太太過馬路都來不及了怎麼有空在這留言當酸民？」

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▲▼丁特為Andy打抱不平。（圖／翻攝自Threads／dinter_1126、資料照



事實上，Andy 11日上傳的開戰影片已突破千萬點閱，隔天就收到超過70萬的抖內，14日更是來到700萬，就算已事發多天，金額仍緩慢且持續增加中，但網友也點出了他背後付出的鉅額成本。

Andy背後其實已經花了長達10年的時間成本，金錢成本雖然未知，但依照眾量級當時的超高訂閱數，網友估算有破億，更不用說還無法能確定保住的25%股份。

▲▼Andy花了10年青春才讓外界看清楚家寧的真面目。（圖／翻攝自Instagram／crowd520、andy1994x）



不只這樣，家寧之前在走鐘獎後台嘴唇顫抖、哽咽訴說分手原因後，Andy一度付出了輿論成本挨罵；最後是家庭成本，Andy曾透露過去被爸媽問到公司財務的結算進度時，他因為幫家寧一家人說話，而和家人大吵，甚至被媽媽罵不孝子。

Andy付出四大成本才有了如今逆襲的成就，讓不少網友都心疼地說：「從來沒看過這麼重本的製作」、「好慘！真心慘 」、「嘔心瀝血用10年時間，而且花1億台幣以上經費，拍一部如何當一個工具人，最後被一腳踢開的示範影片」、「真的是十年磨一片。」