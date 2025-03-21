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家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

記者陳芊秀／綜合報導

YouTube 頻道「眾量級 CROWD」的Andy與家寧分手爆發經營權爭奪戰，Andy指控10年心血的頻道被家寧一家「整碗端走」，目前已經被張媽媽提告。家寧則是切割媽媽，對財務狀況表示不知情。雙方糾紛令全台網友關注，法界也在觀察，律師林智群發文分析。

▲▼家寧、Andy分手爆發頻道經營權糾紛。（圖／翻攝自臉書）

▲家寧、Andy分手爆發頻道經營權糾紛。（圖／翻攝自臉書）

家寧在最新影片中表示，對於Andy老師所提及的財務問題，她多年來多次詢問但始終未能獲得完整數據，對此感到遺憾。她表示過去專注於內容創作，未能深入了解財務與經營層面，並承諾未來將以更成熟的態度學習，確保能有更清晰的規劃與管理。同時，針對頻道收益分配問題，她也表達希望能以更透明的方式解決爭議，為雙方帶來公正的結果。

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而律師林智群看完家寧影片，抓包道：「我相信之前那些影片都是Andy做的。連水平都沒抓好。」有關外界好奇Andy是否能在經營權爭奪戰中取勝，林智群列出3重點分析，第一點，若Andy老師主張1/2股權，法律上無法成立，因為他已在股權協議書上簽署僅持有1/4股份；第二，若主張1/4股權的分紅，雖然法律上可能勝訴，但實際上可能無法拿到錢，因為資金可能已被轉移或公司財務狀況不佳，質疑這樣算贏嗎？

▲▼家寧發片念聲明，被抓包水平線歪了。（圖／翻攝自臉書）

▲家寧發片念聲明，被抓包水平線歪了。（圖／翻攝自臉書）

不過林智群補充第三點，「Andy老師在法律上、實際上輸得一塌糊塗，但大家挺他、喜歡他，新頻道訂閱漲到200多萬，以後就是妥妥的獨資，這樣算輸嗎？人生很長，輸贏一時間還很難講呢！」他最後強調：「人生很長，輸贏一時間還很難講呢！」

▲▼律師分析，Andy老師法律上贏面不大。（圖／翻攝自臉書）

▲律師分析3點現實，Andy老師法律上贏面不大，但是長遠來看他已獨自擁有百萬訂閱頻道。（圖／翻攝自臉書）

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