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金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸19日被YouTuber李鎮浩爆料已婚，甚至還墮胎過，掀起網友熱議，而金賽綸的家屬也於今（20）日憤怒表示將針對李鎮浩追加提告。不過，李鎮浩面對官司和輿論並未收手，稍早又再曝光一段電話錄音，指稱金賽綸生前很辛苦是因為「住在美國的老公」。

▲▼金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸在2月輕生身亡。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

李鎮浩稱錄音檔中，一位是金賽綸新經紀公司的相關人士A，一位是金賽綸的閨蜜B。A在金賽綸去世當天和B通電話，不敢置信直說「到底怎麼回事」，而B則表示自己前兩天才和金賽綸見面，還一起去打高爾夫球、吃飯。

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電話中，A向B問道：「她去美國的事呢？」B回說：「應該是因為美國的那個男人。」並提到金賽綸被男方家暴，還有照片為證。不僅如此，金賽倫還曾發給B一張脖子有刀傷的照片，表示自己一直受男方威脅，「所以，我也覺得她真的過得很辛苦。」

▲▼金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

▲▼李鎮浩指稱金賽綸的閨蜜B說金賽綸被家暴。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

▲▼金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호）

B也說到，自己曾被那名美國男子打電話辱罵，但為了金賽綸，自己忍了下來，沒有回覆，「可是他還是不停地用不同的號碼來罵我，瘋狂地罵我，對我大罵髒話。就是這樣，我從來沒有跟那個人聯絡過。」並透露金賽綸周遭的朋友都猜測金賽綸會輕生，都是因為「那個男人」。

對於李鎮浩的爆料，許多網友還是選擇不相信，紛紛留言質疑「如果我說我是金賽綸最好的朋友，那我們就是最好的朋友了嗎？太搞笑了」、「哦，所以你想說這和金秀賢無關」、「根本不是擔心或難過的語氣」、「如果他們真的是好朋友，在朋友死掉的那天，怎能夠用如此平靜的語氣交談」，也有不少人對於金賽綸的遭遇感到心痛。

▲金賽綸遭李鎮浩爆料已經結婚。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金賽綸的社群在1月曾出現與一名男子的牽手照。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

另一方面，《橫豎研究所》主播金世義20日在直播中指控李鎮浩：「李鎮浩你自己證實了與公司Gold Medalist有勾結，你的好友郭姓經紀人外流假消息，金賽綸墮胎？金賽綸結婚？家屬說『聽都沒聽過』！」金世義還痛罵李鎮浩，「你不久後會被緊急逮捕，看著吧，你會睡到一半被緊急逮捕，你自掘墳墓了，怎麼可以這樣對失去愛女的金賽綸家屬，在家屬的心頭上釘上大釘子，你放棄當人了！」

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