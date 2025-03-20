《被告汪星人》狗咬人案撞「比特犬事件」　律師：應先了解背後動機

記者蕭采薇／台北報導

近日台灣也發生比特犬咬人咬傷人事件，可說是「戲如狗生」。電影《被告汪星人》也描述一場「狗咬人，人告狗」的訴訟案。現實中比特犬的事件在各大新聞引起關注，片中為狗狗辯護的莉蒂西亞先前受訪也提到「應該先了解狗狗咬人背後的動機」。

▲《被告汪星人》改編自真實案件，把審判對象變成了狗狗本身。（圖／台北双喜提供）

莉蒂西亞以《沒人愛小姐》中熱情奔放、古靈精怪又溫柔善良的「沒人愛小姐」寶拉爆紅，之後又在電影《情慾告白》中上演大膽的禁忌之愛，也曾於《不離職冒險王》變身極地科學家，演技備受肯定。這次他除了編導《被告汪星人》，更親自演出片中狗狗「宇宙」的辯護律師艾薇兒，除了透露靈感取材自法國真實寵物訴訟案，更自爆這部關於「狗」的電影，起源竟跟「馬」有關。

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演而優則導的莉蒂西亞首度自編自導自演新片《被告汪星人》，片中除了獲得坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎的神犬Kodi，她也在演員和導演的身分間自在穿梭，鏡頭前帶來的充沛活力，鏡頭後面則展現真正自信，將「狗狗審判」這個有點奇特但又引人入勝的故事，以輕快諷刺、兼具逗趣和莊重的方式呈現出既有趣又富有哲理的調性。

▲《被告汪星人》神犬Kodi獲得坎城影展「狗狗金棕櫚」最佳狗演員獎。（圖／台北双喜提供）

莉蒂西亞透露，這部關於「狗」的電影，其實始於一部關於馬的舞台劇，原來她曾在舞台劇《憎恨》（Hate）中與一匹馬同台演出，引起了瑞士製片人里昂內爾·拜耶（Lionel Baier）的注意，當時「里昂內爾對我說，『如果你能和一匹馬一起演舞台劇，那你也能導演一部電影』，我當時相信了他，結果現在超疑惑，因為這兩者根本完全不同！」

提到親自飾演片中狗狗「宇宙」的辯護律師艾薇兒，莉蒂西亞坦言從未認真考慮找別人來演這個角色。「也許這樣想不太好，但這就像影集《邋遢女郎》，你能想像除了菲比沃勒布里奇之外還有別人來演她嗎？尤其我對這個角色的思維方式和她看世界的方式瞭若指掌！」

▲《被告汪星人》莉蒂西亞親自演出片中狗狗「宇宙」的辯護律師艾薇兒。（圖／台北双喜提供）

近日台灣傳出有比特犬咬傷人的事件備受關注，尤其「寵物犬與飼主之間是誰的問題」掀起熱議，電影《被告汪星人》的劇本靈感也來自一名狗主人因其愛犬行為不當而被送上法庭的真實案件。經過莉蒂西亞改編，審判對象直接變成狗狗本身，除了動物權利，也探討了女性在現代社會中的地位。

莉蒂西亞表示，片中人類試圖馴化狼，讓牠變得「更溫順、更可愛」的想法，其實與社會對女性行為的期待很相似，「我覺得女性必須符合社會所期望的某種形象，但這完全不是我的本性，這也是片中狗狗『宇宙』的處境，牠咬人是因為牠要保護自己的食物，就像狼會做的一樣，『被社會接受』或是『什麼是可以接受的』，這些問題對我來說都很重要。」

《被告汪星人》去年入圍坎城影展「一種注目」單元，雖然電影充滿逗趣笑點，但莉蒂西亞仍然為電影做出多重轉折，包括一個可能讓觀眾始料未及的結局，「這部電影時而搞笑，時而殘酷，然後又變得搞笑，但正因如此才更有魅力。」

▲莉蒂西亞坦言，從未認真考慮找別人來演這個角色。（圖／台北双喜提供）

莉蒂西亞笑言在坎城影展世界首映之前，做過非常焦慮的惡夢，「我夢見自己坐在德布西劇院裡看著電影放映，結果沒有任何一位觀眾笑。」但她也表示，坎城影展最美的地方，就是涵蓋了來自不同世界、不同文化的電影，「很高興我們的喜劇也能在其中找到一席之地。」

《被告汪星人》描述一位滿腔熱血卻屢戰屢敗的律師艾薇兒（莉蒂西亞杜希 飾），為了挽救她岌岌可危的職業生涯，接下了一個看似不可能的任務：為一隻因咬傷人而面臨安樂死危機的狗狗「宇宙」辯護。 這場史無前例的狗狗審判，不僅是對法律的挑戰，更是對社會倫理的拷問。《被告汪星人》將於4月2日在台上映。