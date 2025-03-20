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BL劇最強小王來了！　孫麥傑為戲染白髮一出現就「摸頭殺」超撩

記者黃庠棻／台北報導

BL劇《獨佔接班人》（英文名：Exclusive Love）描述鐵血禮儀師唐篤知（毛祁生飾）與膽小接班人王湛（張家陞飾）之間的愛恨情仇與互相救贖，但兩人感情才剛友達以上、戀人未滿，本週就殺出「最強情敵」Ian（孫麥傑飾），見到王湛先擁抱外加摸頭殺，讓唐篤知看了大吃飛醋，直呼「跟他不合」。

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》「最強小王」孫麥傑即將出場。（圖／LINE TV提供）

首次接觸BL劇的孫麥傑，為戲染了一頭白金髮，詮釋高學歷、高顏值、侵略性極強的暖男角色「Ian」，和原本的溫柔形象大相徑庭，他坦言「我很喜歡接觸不同東西，會想演戲就是想挑戰跟平常不一樣的自己，這次真的有很多初體驗。」

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▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》「最強小王」孫麥傑即將出場。（圖／LINE TV提供）

面對劇中暗戀的對象「王湛」張家陞，孫麥傑說第一印象是覺得他很可愛、像個鄰家大男孩，而「情敵」毛祁生則是幽默風趣，三人私下相處融洽，更讓人期待在劇中碰撞出的火花。

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》「最強小王」孫麥傑即將出場。（圖／LINE TV提供）

另一對CP，徐瑋澤飾演的虐心婚顧張以慶終於覺醒，化身追愛猛獸，在浴室質問朴靖恆飾演的涂井和是否真的要跟別人結婚後，立刻霸氣一吻，瞬間動搖對方的心，說道「這不就證明了嗎？你喜歡的是我。」兩人更回到高中校園，回憶當年的心動時刻，在張以慶被同學霸凌時，涂井和挺身而出，為替他跟同學扭打成一團，保護欲爆棚。

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》徐瑋澤、朴靖恆CP。（圖／LINE TV提供）

戲外朴靖恆笑說「如果瑋澤被別人欺負，我一定也會保護他，但是要先報警。」更無預警放閃，表示媽媽看了戲之後很喜歡瑋澤，所以未來可能會規劃帶徐瑋澤去見家長，顯見好感情。

▲《獨佔接班人》。（圖／LINE TV提供）

▲《獨佔接班人》徐瑋澤、朴靖恆CP。（圖／LINE TV提供）

《獨佔接班人》特別邀請歌手AP潘宇謙客串助陣，飾演街頭藝人，在他的歌聲下，讓張家陞與孫麥傑重逢，展開三角戀修羅場，更多精彩內容，敬請鎖定《獨佔接班人》每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala，涵蓋亞洲、北美、歐洲、非洲等區域，全球同步首播。

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