有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

記者陳芊秀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）海外開幕系列賽在東京巨蛋舉行，洛杉磯道奇的大谷翔平更在比賽中擊出本季首支全壘打，讓日本球迷嗨翻。電視台也趁勢在場外街頭採訪球迷，一位老婦人興奮受訪，日網卻驚認：「她比大谷翔平更有名耶！」

▲大谷翔平在美國大聯盟東京開幕賽轟出全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

TBS新聞節目《news23》昨日（19）播出街訪畫面，其中一位戴眼鏡的老婦人滿臉笑容，興奮稱讚晚間的球賽精采，並幽默地說道：「看到大谷翔平打出全壘打，這趟真的來對了。我已經年紀大了，這場比賽可說是帶進棺材的回憶了。」

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▲電視台街訪球迷，老婦人開心大谷翔平轟全壘打，開心形容「可以帶進棺材的回憶。」（圖／翻攝自X）

而網友驚訝認出，受訪的老婦人，疑似是知名的電影翻譯家戶田奈津子，但是電視台並未字幕打上名字，僅是向訪問一般民眾般播出。眾人紛紛留言「戶田奈津子？她不是比大谷翔平還有名嗎」、「欸？沒有人發現嗎」、「採訪團隊已經是認不出戶田的時代了」、「我當下就覺得這是戶田奈津子，但沒說名字還以為是長得像的人，結果真的是她」、「光是聽聲音就知道是戶田奈津子吧」、「看到她很精神太好了」。

戶田奈津子是日本最知名的翻譯家之一，曾擔任多部好萊塢經典電影的日文字幕翻譯，在影迷間擁有極高的知名度，同時也是巨星湯姆克魯斯訪日時，被指定的御用口譯老師。高齡88歲她已經退休離開第一線，這次單純以球迷身分去球場觀賽，受訪畫面意外成為日網討論焦點。