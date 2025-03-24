小孟老師／3月24日星座運勢　魔羯要平和處理問題

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：拓展多元業務
感情：避免爭吵沖突
財運：培養投資耐性
幸運色：粉橙色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：完善售後服務
感情：創造美好回憶
財運：確保財務安全
幸運色：深黃色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：創新經營策略
感情：分享生活趣事
財運：網紅贊助費用
幸運色：純白色
貴人：魔羯
小人：雙子
【土象星座】
工作：聚焦產品創新
感情：平和處理問題
財運：控制保持節制
幸運色：淡綠色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：建立良好形象
感情：充滿愛和關懷
財運：做出理想計畫
幸運色：銀灰色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：增強產品競爭
感情：感受對方情感
財運：充分了解風險
幸運色：茄紫色
貴人：天蠍
小人：天秤
【水象星座】
工作：推進產品升級
感情：學會道歉寬恕
財運：研究財務報表
幸運色：藍灰色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：強化品牌形象
感情：相互扶持依賴
財運：有效減少稅負
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：積極培養創新
感情：懂得欣賞對方
財運：避免資產風險
幸運色：水藍色
貴人：獅子
小人：金牛
【火象星座】
工作：推進智慧經營
感情：接受尊重對方
財運：儲蓄投資獲利
幸運色：淡金色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：提升企業價值
感情：彼此支持鼓勵
財運：保持投資風險
幸運色：墨黑色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：資源優化配置
感情：培養共同愛好
財運：聽力口譯報酬
幸運色：紅棕色
貴人：處女
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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