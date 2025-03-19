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李鎮浩爆金賽綸「墮胎隱婚」遭出征！韓網批惡劣：死了繼續折磨她

記者劉宛欣／綜合報導

南韓YTR李鎮浩是記者出身，近日因為遭金賽綸家屬提告名譽毀損，在故人生前多次折磨，甚至在金賽綸死後，還狂打電話騷擾家屬，只為了問出靈位。他於19日晚間發起大反攻，加碼曝光疑似是金賽綸生前的通話錄音檔，揭露金賽綸生前隱婚、墮胎等，此舉非但沒能成功轉移焦點，反而惹怒南韓網友，相關影片底下湧入大量負評，批評他竟然繼續折磨死去的人，並質疑他錄音檔出處。

▲李鎮浩加碼爆料金賽綸，惹怒韓網友。（圖／翻攝自李鎮浩YT、金賽綸IG）

▲李鎮浩加碼爆料金賽綸，惹怒韓網友。（圖／翻攝自李鎮浩YT、金賽綸IG）

李鎮浩19日晚間曬出6分多鐘的金賽綸與經紀公司人員的通話錄音，內容揭露金賽綸本欲與在紐約工作的男友分手，卻因懷孕而選擇結婚，雖然已經將孩子拿掉，但仍礙於男方的威脅而妥協，由於內容完全與金秀賢遭指控的部分無關，也無助於改善李鎮浩先前不斷製作金賽綸相關影片，折磨對方的負面印象，讓許多網友直呼看不懂他的操作，在影片下方、社群、論壇上幾乎都是一面倒地罵他惡劣。

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▲李鎮浩加碼爆料金賽綸，惹怒韓網友。（圖／翻攝自李鎮浩YT、金賽綸IG）

▲李鎮浩YT被網友出征。（圖／翻攝自李鎮浩YT）

以下截取李鎮浩YT影片下方熱門留言：

1.看完覺得更可憐了...原來身邊一個好人都沒有...

2.總之，算是看清楚哪邊跟哪邊是一國的ㄏㄏ

3.到底為什麼要這樣？有必要連這種東西都爆出來？？？

4.賽綸真的太可憐了，這錄音檔到底有什麼好公開的

5.好心疼金賽綸

6.毛骨悚然，竟然連這種東西都被曝光，金賽綸人生真的很悲苦

7.金賽綸的聲音好天真...讓人更難過

8.這跟金秀賢的爭議有什麼關係？

9.錄音檔是跟誰拿的...說清楚

10.哇...真的很惡質，這惡質的人

11.好奇上傳這個的原因，世道真可怕

12.靠故人可以賺得一時的錢，但總有一天，死後會受到懲罰的

13.想用墮胎、結婚這種關鍵字抹黑故人，貼上壞女人標籤，

14.沒看過如此惡劣的人

15.你這真的太過分了

16.死了還要被你繼續折磨，真的他X的惡魔，只想自己存活ㄎㄎ李鎮浩再這樣下去真的跟金龍浩一樣會有報應

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