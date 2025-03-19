玖壹壹師弟新歌尺度過大！　被打「紅色警告標示」破18禁底線

記者蔡琛儀／台北報導

本土天團玖壹壹成員洋蔥領軍的製作公司「一條龍有限公司」攜手台、泰嘻哈音樂人打造新歌〈心臟逼波跳〉，官方MV開場還先以紅色警告標誌：「危險動作純屬戲劇效果，請勿模仿」，直接點燃觀眾的好奇心。

▲▼〈心臟逼波跳〉由潤少、Gambler、YOUNG JOPPA聯手演繹。（圖／一條龍有限公司提供）

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畫面中融入大量黑暗系美學，以寫實鏡頭呈現派對、街頭爭鬥等極具張力的畫面，帶來強烈衝擊。這首18禁歌曲風格大膽、節奏強烈的新歌，由潤少、Gambler、YOUNG JOPPA聯手演繹，融合街頭文化與電子音樂元素，歌曲以極具視覺感的歌詞描寫街頭文化、性愛派對與黑幫兄弟情誼，展現當代年輕世代對生活的激情與無畏態度。

潤少表示：「這首歌的節奏感極強，副歌不斷強調『心臟逼波跳』，讓人熱血沸騰。開車聽這首歌，絕對不會睡著！」Gambler則透露：「這不僅是一首歌曲，更是街頭文化的真實體現，我們希望藉此傳遞一種突破極限、無所畏懼的生命力。」

Gambler特別分享：「MV看完之後就一個字！爽！內容融合了真實街頭文化與戲劇效果，寫實呈現不羈與叛逆精神，這是一種藝術表達方式。」