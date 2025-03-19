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說到做到！去年被颱風攪局　LANY宣布：6月重返高雄開唱

記者蕭采薇／台北報導

加州搖滾新浪潮樂團LANY，原本預計去年來台開唱，卻因山陀兒颱風攪局未能舉行，並與港都無緣擦身而過。當時他們承諾「一定會回來唱給大家聽！」過了七個月，LANY實現諾言，正式宣佈將在6月1日帶著世界巡迴《LANY - a beautiful blur: the world tour》，在高雄流行音樂中心開唱。

▲LANY。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲LANY實現諾言，正式宣佈將在6月1日重回高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

世界巡迴《LANY - a beautiful blur: the world tour》原訂在去年首度在高雄演出，卻因颱風攪局心痛取消，當時感同身受的LANY貼心表示「我們很傷心，我們愛你們，但大家的安全更重要，我們在想辦法要重返高雄，唱給你們聽！」

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當時大批歌迷心碎留言紛紛激動懇求：「高雄永遠等你們來」、「回來一定還會再買一次票」等，事隔近七個月後，終於排除萬難「三度」訪台，真的要帶著《LANY - a beautiful blur: the world tour》帥氣登上高雄流行音樂中心。

於2014年成軍的LANY由擁有模特兒般高顏值主唱身兼吉他/鍵盤手Paul Klein、鼓手Jake Goss組成，兩人把另類搖滾、Electropop、Dream-pop與R&B等完美融合，型塑出的屬於LANY的浪漫搖滾，以一曲浪漫神曲《ILYSB》瞬間爆紅排行，全球累積近4億次串流收聽天量。

▲LANY。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲LANY原訂在去年首度在高雄演出，卻因颱風攪局心痛取消。（圖／Live Nation Taiwan提供）

LANY的獨特性與神秘魅力馬上淪陷全球，也引來眾星們欽點指名合作，像是共和世代（One Republic）主唱Ryan Tedder、LAUV等，還有成為約翰梅爾（John Mayer）、艾麗高登（Ellie Goulding）、特洛伊（Troye Sivan）世界巡迴嘉賓，生涯共發行五張錄音室專輯，榮獲多次白金及金唱片銷量認證。本次演出將於3月27日中午12點起，Live Nation Taiwan會員獨家搶先購票。

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