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Albee半夜突PO「抬腳下衣失蹤照」！腿根被看光 限動浮字：我喜歡你

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。沒想到，她19日半夜突然在社群網站PO出下衣失蹤照，背景配樂是洪安妮的〈我喜歡你〉，並附上3個問號的對話框，似乎是想和粉絲互動。

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee半夜放送福利。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

從Instagram限時動態中，可以看到Albee似乎只穿著長版上衣，穠纖合度的雙腿線條幾乎在鏡頭前，灰色長襪格外襯托出她的白皙肌膚，意外讓粉絲享受到睡前福利。

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事實上，Albee最近在《賀瓏夜夜秀》第二季擔任副主持人的穿搭，同樣在網路上引起一波討論，超有料的好身材讓不少粉絲都直誇：「有夜夜秀的Albee就是香」、「精神糧食」、「進入倒數開始捨不得了。」

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee最近在《賀瓏夜夜秀》第二季的穿搭同樣備受讚美。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

至於Albee維持體態的方法，她其實曾透露口渴除了喝水，還經常喝無糖豆漿，不但可以增加肌肉比例，還能提高基礎代謝率，是有助於養成易瘦體質的方法。此外，她有空也會親自熬煮紅豆水，這對消除下半身水腫、維持V字瓜子臉很有效。

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