記者張筱涵/綜合報導

美國傳奇民謠搖滾樂團The Youngbloods的主唱暨共同創辦人傑西·科林·楊(Jesse Colin Young)於3月16日辭世,享壽83歲。其妻子兼經紀人康尼(Connie Young)證實傑西於南卡羅來納州艾肯的家中離世,但並未透露具體死因。

▲傑西·科林·楊離世,享壽83歲。(圖/翻攝自Instagram/jessecolinyoung)



傑西·科林·楊最為人熟知的作品,是在The Youngbloods時期演唱的1969年經典民謠搖滾歌曲〈Get Together〉。這首由切特·鮑爾斯(Chet Powers)創作的歌曲,傳遞團結與愛的理念,成為60年代反文化運動的象徵。其中,經典歌詞「Come on, people now / Smile on your brother / Everybody get together / Try to love one another right now(來吧,人們,微笑面對你的兄弟,大家團結起來,試著彼此相愛)」更是深植人心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這首歌曲原於1967年發行,最初僅登上Billboard Hot 100排行榜第62名,但在1969年因全國猶太與基督教會議(National Conference of Jews and Christians)採用該曲作為公益廣告背景音樂後,重新獲得關注,最終重返排行榜並攀升至第5名,成為The Youngbloods的代表作品。

傑西·科林·楊於1941年11月22日出生,母親是一名小提琴家與歌手,因此自幼學習鋼琴與古典吉他。後來受到藍調與早期搖滾樂吸引,來到格林尼治村(Greenwich Village),並於60年代中期發行了兩張個人民謠專輯《The Soul of a City Boy》與《Young Blood》。

隨後,傑西·科林·楊與吉他手傑瑞·科比特(Jerry Corbitt)合作,共同創立The Youngbloods,並加入鋼琴手兼吉他手萊文格(Lovell Levinger)與鼓手喬·鮑爾(Joe Bauer),正式組成樂隊。樂團憑藉富有民謠與搖滾元素的音樂風格,吸引RCA唱片簽約,並於1967年推出首張同名專輯《The Youngbloods》,以及其後的《Earth Music》。

然而,樂團成員陸續離隊後,The Youngbloods於1972年解散。傑西·科林·楊則展開個人音樂生涯,並於70年代發行多張暢銷專輯,其中包括1973年的《Song for Juli》與1975年的《Songbird》,他不僅是音樂人,更是一名社會與環保運動的支持者,1979年參與了「No Nukes」反核音樂會,與眾多音樂人一同反對核能發展。

進入80、90年代後,傑西·科林·楊的音樂產量減少,但仍持續活躍,並於1993年與妻子康尼創立Ridgetop Music唱片公司,持續發行獨立作品,2012年因罹患萊姆病(Lyme’s disease)被迫暫停巡演,轉而透過YouTube與粉絲互動,分享記錄治療過程,直到2016年重返舞台,並於2019年發行個人最後一張專輯《Dreamers》。

傑西·科林·楊的音樂影響力橫跨數十年,從The Youngbloods時期的民謠搖滾風潮,到個人生涯融合藍調、鄉村、爵士的多元創作,他的音樂深刻影響美國音樂文化。