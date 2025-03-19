記者張筱涵／綜合報導

美國傳奇民謠搖滾樂團The Youngbloods的主唱暨共同創辦人傑西·科林·楊（Jesse Colin Young）於3月16日辭世，享壽83歲。其妻子兼經紀人康尼（Connie Young）證實傑西於南卡羅來納州艾肯的家中離世，但並未透露具體死因。

▲傑西·科林·楊離世，享壽83歲。（圖／翻攝自Instagram／jessecolinyoung）



傑西·科林·楊最為人熟知的作品，是在The Youngbloods時期演唱的1969年經典民謠搖滾歌曲〈Get Together〉。這首由切特·鮑爾斯（Chet Powers）創作的歌曲，傳遞團結與愛的理念，成為60年代反文化運動的象徵。其中，經典歌詞「Come on, people now / Smile on your brother / Everybody get together / Try to love one another right now（來吧，人們，微笑面對你的兄弟，大家團結起來，試著彼此相愛）」更是深植人心。

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這首歌曲原於1967年發行，最初僅登上Billboard Hot 100排行榜第62名，但在1969年因全國猶太與基督教會議（National Conference of Jews and Christians）採用該曲作為公益廣告背景音樂後，重新獲得關注，最終重返排行榜並攀升至第5名，成為The Youngbloods的代表作品。

傑西·科林·楊於1941年11月22日出生，母親是一名小提琴家與歌手，因此自幼學習鋼琴與古典吉他。後來受到藍調與早期搖滾樂吸引，來到格林尼治村（Greenwich Village），並於60年代中期發行了兩張個人民謠專輯《The Soul of a City Boy》與《Young Blood》。

隨後，傑西·科林·楊與吉他手傑瑞·科比特（Jerry Corbitt）合作，共同創立The Youngbloods，並加入鋼琴手兼吉他手萊文格（Lovell Levinger）與鼓手喬·鮑爾（Joe Bauer），正式組成樂隊。樂團憑藉富有民謠與搖滾元素的音樂風格，吸引RCA唱片簽約，並於1967年推出首張同名專輯《The Youngbloods》，以及其後的《Earth Music》。

然而，樂團成員陸續離隊後，The Youngbloods於1972年解散。傑西·科林·楊則展開個人音樂生涯，並於70年代發行多張暢銷專輯，其中包括1973年的《Song for Juli》與1975年的《Songbird》，他不僅是音樂人，更是一名社會與環保運動的支持者，1979年參與了「No Nukes」反核音樂會，與眾多音樂人一同反對核能發展。

進入80、90年代後，傑西·科林·楊的音樂產量減少，但仍持續活躍，並於1993年與妻子康尼創立Ridgetop Music唱片公司，持續發行獨立作品，2012年因罹患萊姆病（Lyme’s disease）被迫暫停巡演，轉而透過YouTube與粉絲互動，分享記錄治療過程，直到2016年重返舞台，並於2019年發行個人最後一張專輯《Dreamers》。

傑西·科林·楊的音樂影響力橫跨數十年，從The Youngbloods時期的民謠搖滾風潮，到個人生涯融合藍調、鄉村、爵士的多元創作，他的音樂深刻影響美國音樂文化。