金秀賢躲21天「自認膽小鬼」　狄志為嘆：危機處理很重要

記者王靖淳／綜合報導

南韓男星金秀賢自10日起遭到金賽綸家屬毀滅式爆料，事件爆發21天以來，今（31）日首度露面舉辦記者會，針對近期風波做出回應，坦承自己是膽小鬼，還一度講到哽咽落淚，掀起不小討論，就連媒體人狄志為都在臉書發文分享對此事的看法。

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▲金秀賢自認膽小。（圖／達志影像／AP）

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狄志為以「危機處理很重要」為題在臉書發文，談論金秀賢在記者會上的表現。他認為，男方的經紀公司若在一開始就直接承認交往事實，可能可以減少後續的傷害或負面影響，同時也強調，藝人的公眾形象建立時不容易，但毀掉卻可能只需要一瞬間，「行的正，真的不用怕被潑髒水。」

針對金秀賢在沉默21天首度現身，且在記者會中稱自己是膽小鬼，狄志為直言：「所以呢？接下來得好好面對，有逼拍不雅裸露嗎？」並表示自己覺得誠實才是解決之道，「我始終覺得誠實是最好的良藥！這無關個人喜好，而是需要一個答案～真實的，誰都不願意再看到另一個悲劇發生。」

▲狄志為發文談金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

事實上，金秀賢在記者會上先是深深90度鞠躬，然後開口表示「你好，我是金秀賢，對不起，因為我一個人，太多人受到痛苦，還有已逝的故人無法安息，我感到很遺憾。」並否認網路上的謠言，「我跟金賽綸沒有未成年時交往，還有公司逼債也不是事實。」他更指控金賽綸遺屬只因為他曾是對方的男友，就說自己是逼死女方的殺人犯，讓他每天都相當難過、害怕又會出現什麼抹黑的假證據。