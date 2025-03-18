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被控逼死金賽綸！喪期還「狂call遺屬問靈位」　YTR喊冤：為了與她道別

記者劉宛欣／綜合報導

娛樂記者出身的南韓YouTuber李鎮浩，被已故金賽綸家屬指控製作爆料影片，是逼死金賽綸的兇手之一，宣布對他提告。對此，他於17日晚間也釋出澄清影片，他強調，「作為失去孩子的家屬，我充分尊重他們的立場，但事實上，這其中有很多不符的地方，我希望能夠澄清這些誤解。」

▲李鎮浩否認自己在喪期騷擾金賽綸家屬。（圖／翻攝李鎮浩YouTube、金賽綸ig）

▲金賽綸遺憾於2月16日離世，得年僅25歲。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

李鎮浩解釋道：「我從來沒有說過金賽綸和金秀賢之間的關係是自導自演或假的。」他指出，「律師說我曾說過這是自導劇，但實際上，家屬發布的立場聲明中，提到我曾對金賽綸當時發布的照片進行過事實核實並解釋背景。如果我真認為是自導劇，又怎麼會有這些內容？」

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此外，李鎮浩還指出，「關於最近三年內我發布的金賽綸相關視頻，我有些事情想澄清。家屬認為我上傳的4個影片有問題，但事實上，這4個影片中，沒有一個是我主動談論金賽綸的。金賽綸自己在社群上發布過照片或更新，而這些隨後引發了大量的報導，成為社會關注的話題，我只是根據相關報導進行了進一步的採訪。」

▲李鎮浩否認自己在喪期騷擾金賽綸家屬。（圖／翻攝李鎮浩YouTube、金賽綸ig）

▲李鎮浩否認自己在喪期騷擾家屬。（圖／翻攝李鎮浩YouTube）

對於家屬提到的金賽綸的事件，李鎮浩也做出了澄清。他解釋說：「有關靈骨塔的描述並不正確。我是在2月21日，為了向金賽綸表示最基本的尊重，去到她的安葬地，從那裡得知家屬將她遷葬到其他地方。我隨後不得不聯繫金賽綸的父親，因為我希望能與她道別。」李鎮浩強調自己打電話確認靈骨塔位置的意圖被扭曲，被講成「在哀悼期間打電話」的負面動機，完全不屬實。

他補充強調自己手上握有證據，但不想像《橫豎研究所》那樣「煽動、嘲笑、仇恨」，沉重表示「我希望在對已故金賽綸保持最基本的尊重的情況下，儘管面臨外界的批評，我依然選擇保持沉默。」他還說：「最終真相會水落石出，我會利用我所掌握的證據來證明自己是無辜的。如果我有責任，我不會逃避任何責任。」不過，他不會公開手上證據，而是將交給調查單位。

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李鎮浩, 金秀賢, 金賽綸

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