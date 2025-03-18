從莊敬高職肄業...寫成歌竟暴紅！　他揭謝和弦「是貴人」私下暖舉曝

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手王泰翔（2000wtx）推出個人單曲〈把你給的愛全部還給你〉，歌曲以自己一段無疾而終的感情為題，希望帶給聽者共鳴，放下對感情的執念。

▲王泰翔推出單曲〈把你給的愛全部還給你〉。（圖／益想股份有限公司提供）



王泰翔2020年因肄業於莊敬高職，秉著抒發心情寫下自創曲〈莊敬肄業喇幹!!!〉，在網路媒體的轉載下意外爆紅，瞬間流量短時間飆升百萬，王泰翔透露當時謝和弦主動私訊，兩人認識之後，謝和弦便時常帶著他演出，也累積了一些歌迷與舞台經驗，直呼謝和弦是帶著他進入音樂圈的的貴人，而後他也陸續與羅志祥、陳零九合作。

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〈把你給的愛全部還給你〉曲風以Cyberpunk、抒情搖滾為主，以自身一段無疾而終的感情為靈感，他分享前陣子跟一個女生處在曖昧狀態，相處過程時好時壞，對方最後卻表示雖然喜歡自己，但現階段還不想談戀愛，故事雖然不是完美的結局，卻讓他迸發靈感，王泰翔笑說：「當時寫這首歌的時候，是在錄音室邊哭邊寫完副歌，完成整首歌的時候，我也感覺到自己徹底放下了。」

▲王泰翔當年曾在網路爆紅。（圖／益想股份有限公司提供）

而這首歌不僅讓曾經合作的羅志祥親自在社群親自轉發並表示：「一位需要被大家看見的音樂人。」並大讚他的音樂作品有種一拳打進聽者心裡的感覺；此外，近期沸沸揚揚的網紅眾量級分家事件，更有網友留言：「Andy老師很需要這首歌！」