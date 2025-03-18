混血正妹驚現信義區「激似NJZ Danielle」　真實身份曝：有血緣關係

記者蕭采薇／台北報導

韓澳混血創作新星Olivia Marsh，今年2月推出個人首張EP《Meanwhile》 ，她有個更早出道的大明星妹妹，正是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle。Olivia首度來台，還特地去了台北101周邊到此一遊，她18日受訪時透露，她和妹妹從小就喜歡與對方分享一切，「我們總是彼此鼓勵、支持。」

▲Olivia Marsh是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle的姐姐。（圖／華納音樂提供）



不同於妹妹從小有星夢，以及早早成為練習生，Olivia在澳洲唸完大學後，在韓國當過一陣子的上班族，主要負責音樂創作。直到有天公司的CEO到了錄音室，突然問她：「要不要試試看？」意外開始她的歌手之路。

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Olivia笑說：「因為我個性比較內向，很害羞，真的是Super Shy，所以當藝人是意外的發展。」為了要出道，她也上了許多歌唱、發聲和跳舞的課程，做了許多準備。一直接受練習生訓練的妹妹Danielle，在這期間也給她許多鼓勵。事實上，在EP發行前一天，妹妹Danielle也驚喜現身她在首爾舉辦聽歌會，姊妹倆合唱《Ditto》，掀起全場高潮！

▲NJZ（原NewJeans）成員Danielle。（圖／記者湯興漢攝）

首張EP紀錄她從澳洲到韓國後，有如三年來的日記，其中對她最重要的是歌曲《42》，Olivia說：「因為這首歌是代表我的兒時回憶。」她也回憶，從小就很喜歡音樂劇《魔法壞女巫》，「我和妹妹還有一起翻唱過《For Good》這首歌，所以看電影的過程一直大哭。」

▲Olivia Marsh近期推出個人首張EP《Meanwhile》 。（圖／華納音樂提供）

首次來台，Olivia第一天就吃了火鍋、喝了牛肉湯還有珍奶，讓她大讚：「台灣食物太好吃了，很可惜我媽媽不能來，下次想再帶媽媽一起來。」她不但準備要翻唱Karencici的《愛你但說不出口》，也表示很喜歡蔡依林的歌曲《倒帶》。得知《倒帶》已經是21年前的歌曲，Olivia驚訝的說：「聽起來是有懷舊感，我還以為是刻意營造度，沒想到是真的很久了。」

▲Olivia Marsh首度來台宣傳，直讚台灣美食好吃。（圖／華納音樂提供）