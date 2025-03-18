ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

混血正妹驚現信義區「激似NJZ Danielle」　真實身份曝：有血緣關係

記者蕭采薇／台北報導

韓澳混血創作新星Olivia Marsh，今年2月推出個人首張EP《Meanwhile》 ，她有個更早出道的大明星妹妹，正是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle。Olivia首度來台，還特地去了台北101周邊到此一遊，她18日受訪時透露，她和妹妹從小就喜歡與對方分享一切，「我們總是彼此鼓勵、支持。」

▲Olivia Marsh是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle的姐姐。（圖／華納音樂提供）

▲Olivia Marsh是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle的姐姐。（圖／華納音樂提供）

不同於妹妹從小有星夢，以及早早成為練習生，Olivia在澳洲唸完大學後，在韓國當過一陣子的上班族，主要負責音樂創作。直到有天公司的CEO到了錄音室，突然問她：「要不要試試看？」意外開始她的歌手之路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Olivia笑說：「因為我個性比較內向，很害羞，真的是Super Shy，所以當藝人是意外的發展。」為了要出道，她也上了許多歌唱、發聲和跳舞的課程，做了許多準備。一直接受練習生訓練的妹妹Danielle，在這期間也給她許多鼓勵。事實上，在EP發行前一天，妹妹Danielle也驚喜現身她在首爾舉辦聽歌會，姊妹倆合唱《Ditto》，掀起全場高潮！

▲▼朴寶劍 NewJeans Danielle赴台北101 CELINE店。（圖／記者湯興漢攝）

▲NJZ（原NewJeans）成員Danielle。（圖／記者湯興漢攝）

首張EP紀錄她從澳洲到韓國後，有如三年來的日記，其中對她最重要的是歌曲《42》，Olivia說：「因為這首歌是代表我的兒時回憶。」她也回憶，從小就很喜歡音樂劇《魔法壞女巫》，「我和妹妹還有一起翻唱過《For Good》這首歌，所以看電影的過程一直大哭。」

▲Olivia Marsh是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle的姐姐。（圖／華納音樂提供）

▲Olivia Marsh近期推出個人首張EP《Meanwhile》 。（圖／華納音樂提供）

首次來台，Olivia第一天就吃了火鍋、喝了牛肉湯還有珍奶，讓她大讚：「台灣食物太好吃了，很可惜我媽媽不能來，下次想再帶媽媽一起來。」她不但準備要翻唱Karencici的《愛你但說不出口》，也表示很喜歡蔡依林的歌曲《倒帶》。得知《倒帶》已經是21年前的歌曲，Olivia驚訝的說：「聽起來是有懷舊感，我還以為是刻意營造度，沒想到是真的很久了。」

▲Olivia Marsh是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle的姐姐。（圖／華納音樂提供）▲Olivia Marsh是KPOP女團NJZ（原NewJeans）成員Danielle的姐姐。（圖／華納音樂提供）

▲Olivia Marsh首度來台宣傳，直讚台灣美食好吃。（圖／華納音樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

推薦閱讀

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

家寧媽被肉搜「最大苦主是她」！無奈PO文全說了：保留法律追訴權

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！　轟他蓄意殺人：你鬧大了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

快訊／《周處除三害》男星證實過世享年32歲　曾被百靈果、博恩大讚

楊晨熙突發「不自殺聲明」！　1小時前才發文：這究竟是水有多深

金秀賢公開「存證信函證據原檔」！　公開和金賽綸對話：雙方早達成協議

家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

快訊／金秀賢公司怒了！　長文聲明「警告金賽綸家屬」：停止發布不實言論

家寧7年來「也多次要求給看財報」！　新頻道將開個人公司：絕不逃避

首個為金賽綸發聲的韓星！　《鬼怪》李伊怒斥：15歲能懂什麼？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Olivia Marsh, NJZ, NewJeans, Danielle

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「全家團滅不如讓家寧活著」4聲明想洗白　林智群打臉：妳就是共犯
  2. 快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓
  3. 金賽綸家屬回應「金秀賢聲明令人失望」　決定進行照片數位鑑定
  4. 高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光
  5. 金秀賢公司否認「抹黑徐睿知」！　委屈喊：連離職經紀人都傻眼
  6. 水行俠拒當肌肉笨蛋！傑森摩莫亞秀「手技」　瘋玩《麥塊》救世界
  7. 孫藝真結婚3年罕見放閃！　出遊「依偎玄彬」零變裝
  8. 混血正妹驚現信義區「激似NJZ Danielle」　真實身份曝：有血緣關係
  9. 家寧聲明「網抓1點」正式切割媽媽　　積極處理財務問題...身心狀況曝光
  10. 視后胡杏兒老公「夜店摟妹」親密照流出！　曾遭諷：世紀軟飯王

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366