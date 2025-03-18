家寧聲明「預告晚點上片」！　律師見她「3操作超問號」：太奇怪了

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber家寧今（18日）發出律師聲明，強調和Andy老師都是按月領取相同薪資和獎金，完全不知道實際收益情況，並和媽媽公司切割。律師王至德分析家寧聲明文的白話版本，指出家寧的3個操作讓人很難理解：「到時影片內希望可以說明一下，不然可能很難順利切割......。」

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

對於家寧的聲明，律師王至德在臉書發文指出，家寧似乎是與母親及其主導的群海公司進行切割，但未說明她「所贊同的收益公平分配」究竟是指與Andy平分，還是依照股份比例分配，「如果是依照股份比例的話，那家寧媽可以拿到一半的收益，家寧跟Andy各25%.....，還是一樣，太奇怪了。」

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此外，王至德也對家寧先發聲明再拍片的操作表示不解，最後提到，Andy先前拍片時，稱自己在股東會上被解任董事時，家寧也在場卻未發聲，直言家寧應該要在影片中解釋，否則可能難以順利與群海公司切割。

▲Andy老師。（圖／翻攝IG／Andy老師）



家寧在稍早發出的聲明中提到，和Andy領取相同的薪水，並未參與公司經營，完全理解Andy對未獲得應有報酬的表達，並贊同收益應公平分配。由於家人和前男友之間的爭吵，讓她感到非常煎熬，因此未能第一時間出面回應，但作為公眾人物，她稍晚將盡快拍片回應，也提到蜜月期POPOO事件與群海無關，請大家不要遷怒。