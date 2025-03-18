家寧聲明「潔哥3天前神預言」全說中！　按她的劇本走了：我根本先知

記者劉宜庭／綜合報導

針對前男友Andy（王崇睿）指控遭母親曾淑惠奪走頻道控制權、長期未獲得應有報酬，家寧今（18日）首度發出聲明，強調自己未曾實際參與公司財務管理。對此，網紅潔哥看完聲明後笑虧：「最新聲明按我的劇本走了XDDDD，推給媽媽+另外開公司了，我根本先知～！」

▲潔哥3天前發文。（圖／翻攝自潔哥臉書）

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潔哥早在15日就曾推演家寧未來可能做的動作，「現在+0要解套，只能全部推到媽媽頭上，自己都說不知道不了解一路裝傻到底，然後自己再額外開公司跟媽媽撇清關係，因為被媽媽控制，所以才痛苦到去上心靈課程，最後再拍一隻影片說自己多痛苦多難受，再來個精神診斷書，Over~。」

▲家寧今發出聲明。（圖／翻攝自家寧臉書）

如今，家寧聲明中果真與母親切割，聲稱與Andy領著相同薪水，「多年來未曾參與公司營運，對於實際收益狀況不甚了解。」潔哥稍早看完後，隨即轉發本站報導《快訊／#家寧 身心俱疲發4聲明！ 揭頻道財務狀況「與 #Andy 領取相同薪資」》：「最新聲明按我的劇本走了，推給媽媽＋另外開公司了，我根本先知～！」

除了潔哥，蔡阿嘎也曾推測家寧接下來的動作，他開玩笑猜測：「她只要在愚人節出來說『Andy！整人成功！其實整個公司都是你的！我們在10年前幫你把所有錢都拿去買了台積電！』」不過，當時潔哥表示：「阿嘎的劇本是不錯，但是不符合張家人的邏輯，他們才不會想吐錢出來，所以我的方法比較合理，選我選我～～～。」

▲潔哥稍早再度猜測。（圖／翻攝自潔哥臉書）

【家寧律師聲明全文】

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：「

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一、YouTube頻道『眾量級CROWD』（下稱『眾量級頻道』）為本人與王崇睿先生（Andy老師）於2016年共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，二人於2018年時與曾淑惠女士共同成立『群海娛樂股份有限公司』（下稱『群海公司』），並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及 Andy 老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

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二、本人與Andy老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

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三、由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明，絕不逃避。

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四、對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教，本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期POPOO』YouTube頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

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謹代聲明如上。

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理鴻法律事務所

郭柏鴻律師

李牧宸律師

▼蔡阿嘎「提供給家寧的企劃方案」在先前同樣引發網路熱議。（圖／取自蔡阿嘎IG）