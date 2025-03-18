快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

記者孟育民／台北報導

YouTuber Andy指控家寧與家人奪走「眾量級」頻道經營權，家寧方沉默數日後在14日發布6點聲明反駁。不過，在家寧6點聲明發布不久，Andy再發片指出公司多年營利超過1億，但他卻只拿到695萬元等，輿論壓力一面倒向女方。對此，家寧今（18日）再度發出4點聲明回應，更提及財務狀況，從2018年開始就由張媽媽負責頻道相關之商業營運與財務管理，兩人都未實際參與公司營運，自己也並不知情實際收益情況，「本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。」

▲家寧再發4點聲明。（圖／翻攝自Facebook／家寧+0、Andy老師）

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家寧聲明中表示：「眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。」坦言此刻心身俱疲，所以未及時出面說明，等等也會拍成影片回應，絕不會逃避。

▲家寧聲明全文。（圖／翻攝自家寧IG）



謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公 司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。



三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。」