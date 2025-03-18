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孫淑媚單身9年「戀情公開2個月」見光死　出道30年獻首次激烈床戲

記者黃庠棻／台北報導

台語金曲歌后孫淑媚14歲開始就踏入演藝圈，出道至今將近30年，踏入戲劇圈後也有亮眼成績，曾在2021年以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，加上形象正面，因此受到許多觀眾的喜愛。近日，孫淑媚將戲劇約簽到齊石娛樂，成為鍾欣凌、楊貴媚、丁寧的師妹。

▲孫淑媚。（圖／齊石娛樂提供）

▲孫淑媚成為鍾欣凌、楊貴媚、丁寧的師妹。（圖／齊石娛樂提供）

孫淑媚談及成為鍾欣凌、丁寧師妹的契機，原來是三人在新戲《拜六禮拜》中飾演閨蜜，在現實生活中也建立起好交情，於是在殺青宴時直接跟兩人的經紀人告白「我想跟妳簽約」，才促成了這一段姻緣，三人也在戲裡戲外都成為「家人」。

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▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁。（圖／華視、公視台語台提供）

▲丁寧（左起）、孫淑媚、鍾欣凌拍攝《拜六禮拜》建立好交情。（圖／華視、公視台語台提供）

而孫淑媚在《拜六禮拜》中，跟連晨翔有不少親密戲，坦言在這部劇中獻出出道以來最大尺度的演出，兩人激烈親吻，直接親到床上，最後男方還有脫衣的橋段，當導演喊卡時，兩人都累到喘氣，只不過雙方相差11歲，她坦言「我們比較像是姐弟、兄弟」，強調吻起來並沒有心動的感覺。

▲孫淑媚。（圖／齊石娛樂提供）

▲孫淑媚在新戲跟連晨翔有激烈吻戲。（圖／齊石娛樂提供）

談到感情世界，孫淑媚坦言已經單身9年，距離上一次談戀愛已是2016年，當時被拍到名花有主後，2個月之後就就因為「戀情見光死」而分手，後來她對於愛情轉為隨緣態度，雖然各大月老廟都拜過，但目前仍沒有適合的另一半，最近一次接吻也是拍戲時跟連晨翔的激烈吻戲。

▲孫淑媚。（圖／齊石娛樂提供）

▲孫淑媚上一段感情見光死。（圖／齊石娛樂提供）

此外，孫淑媚談到自己理想的另一半，她宅女的個性立刻展露無遺，思來想去都無法講出一個真實的明星、藝人，最終她的答案是動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》洛伊德佛傑，當眾人笑翻之時，她激動地說道「那個爸爸真的很帥耶」，相當率真。

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