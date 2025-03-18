金秀賢演14億D+新劇「上架恐有變數」！遭網洗版投訴　官方回應了

圖文／鏡週刊

金秀賢陷入輿論風暴，面臨作品播出危機；他所參與的GD綜藝《GOOD DAY》因未能即時處理金秀賢的畫面，引發負面聲浪，製作單位緊急出面道歉，並承諾將刪減他在3月13日錄製的內容。而新劇Disney+《山寨人生》尚未正式上線，但是連日關於金秀賢的爭議更讓觀眾憤怒不已，何時開播仍有變數。

《GOOD DAY》日前播出爭議纏身的金秀賢未經刪減的畫面，引發大批觀眾不滿，製作單位今（17日）火速發聲明致歉，表示「深感抱歉」，並強調未來將更謹慎處理出席藝人的相關爭議。官方解釋，由於該節目採用事前錄製模式，海外版製作流程已啟動，無法即時刪除金秀賢的所有畫面，但未來將最大程度地刪減他的片段。此外，製作方也表示，原定3月13日錄製的部分將全面移除金秀賢的畫面，以回應外界質疑。

金秀賢近來捲入與已故演員金賽綸的舊戀情爭議，引發外界高度關注；YouTube頻道《橫豎研究所》指控，金秀賢與金賽綸自她未成年時便開始交往，並曝光兩人過去的親密合照和對話紀錄。對此，金秀賢方面否認未成年交往的指控，強調雙方是在金賽綸成年後才發展戀情，並強調相關傳聞屬於惡意捏造，將採取法律行動。

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▲Disney+《山寨人生》投入製作費高達600億韓元（約14億台幣），如今第一季能否在4月如期播出仍有變數。（網路圖片）

然而，爭議持續發酵，使金秀賢主演的Disney+新劇《山寨人生》也陷入風波。該劇採雙季製作，目前第二季正在拍攝中，原計劃於4月上線的第一季則受到影響。不少粉絲投書Disney+，質疑「承載無數孩童美好童年的Disney，怎能播出與未成年人交往的演員作品？」Disney+官方至今尚未敲定公開日期，製作方於14日表示：「目前作品的拍攝、宣傳活動及公開日程尚未確定。」這一發言進一步引發外界揣測，認為該劇可能面臨調整甚至延期的可能性。

▲《GOOD DAY》找來與GD同樣是88年生的男星們組成「88Line」，個性各異的六人帶來許多歡樂互動。（翻攝光熙INS）

《GOOD DAY》是由GD主導的綜藝，邀請現今韓國演藝圈受歡迎的歌手、演員、主持人一起參與錄製，由GD、李洙赫、丁海寅、光熙、任時完與金秀賢組成的「88Line」，互動深受觀眾喜愛。本刊取得愛奇藝國際版回應「我們依照韓片方提供的檔案安排上線。謝謝大家請持續關注。」《GOOD DAY》每週日21:40點於愛奇藝國際站獨家上線。



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