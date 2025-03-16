破百人排隊超過12小時！　邱宇辰現身京站「癱瘓百貨」寵粉無極限

記者黃庠棻／台北報導

2024是邱宇辰的豐收年，不僅在戲劇表現大有斬獲，與哥哥邱勝翊（王子）一起推出的首支正式合唱單曲〈Candy〉也大受好評。為了感謝熱情的粉絲朋友們一路相伴，特別選在3月14日白色情人節的隔天，來到京站百貨出席品牌「EASE香氛」一日店長見面會活動。

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）



當天，也是邱宇辰2025年第一場公開的活動，與大家熱情「香」見歡。非常多熱情的粉絲在前一天拖著行李夜排，整整排隊超過了12個小時，只為了近距離一睹他的風采。被問到出席一日店長的心情，邱宇辰感性分享「真的很謝謝來到現場支持的大家，也要謝謝沒辦法前來的人，你們都一樣很支持我，能見到大家真的很開心！」

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▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

貼心的邱宇辰除了幫現場的粉絲準備巧克力，要大家一起再過一次「白色情人節」外，還在現場獻出最新單曲〈Candy〉的個人版首唱，現場瞬間變成大型KTV，氣氛熱鬧。他也正式公布好消息「2025個人新歌準備中」，聽聞新歌消息現場粉絲又是一陣瘋狂。

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

邱宇辰難得擔任一日店長，被問到對香水的使用習慣，邱宇辰侃侃而談「我平常就有噴香水的習慣，也很喜歡噴香水這個儀式感，但因為我喜歡的味道範圍比較小，偏愛木質調香水，所以對於味道的選擇也特別謹慎」。而一日店長活動熱鬧非凡，為了近距離爭賭邱宇辰，現場聚集破百名粉絲造成現場商家動線癱瘓，品牌緊急一早就到現場整理隊伍。

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

2025年邱宇辰即將有新的戲劇作品《我們六個》要跟大家見面，戲中角色機智靈活、適應力很強、獨立有自己的想法，但會有家庭遭受打擊的演技挑戰，新的戲劇計畫也都陸續在準備中。提到自己的新年新希望，說道「希望今年有更多戲劇作品跟音樂作品可以跟大家見面，以及開啟自己的巡迴音樂會、見面會，去更多地方跟大家一起見面一起玩」，被問到最想挑戰的角色或類型，他興奮的回答「其實我一直蠻想挑戰古裝穿越劇的，希望今年有機會可以嘗試看看。」

▲邱宇辰寵粉無極限。（圖／Ease香氛提供）