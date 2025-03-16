ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

破百人排隊超過12小時！　邱宇辰現身京站「癱瘓百貨」寵粉無極限

記者黃庠棻／台北報導

2024是邱宇辰的豐收年，不僅在戲劇表現大有斬獲，與哥哥邱勝翊（王子）一起推出的首支正式合唱單曲〈Candy〉也大受好評。為了感謝熱情的粉絲朋友們一路相伴，特別選在3月14日白色情人節的隔天，來到京站百貨出席品牌「EASE香氛」一日店長見面會活動。

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

當天，也是邱宇辰2025年第一場公開的活動，與大家熱情「香」見歡。非常多熱情的粉絲在前一天拖著行李夜排，整整排隊超過了12個小時，只為了近距離一睹他的風采。被問到出席一日店長的心情，邱宇辰感性分享「真的很謝謝來到現場支持的大家，也要謝謝沒辦法前來的人，你們都一樣很支持我，能見到大家真的很開心！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

貼心的邱宇辰除了幫現場的粉絲準備巧克力，要大家一起再過一次「白色情人節」外，還在現場獻出最新單曲〈Candy〉的個人版首唱，現場瞬間變成大型KTV，氣氛熱鬧。他也正式公布好消息「2025個人新歌準備中」，聽聞新歌消息現場粉絲又是一陣瘋狂。

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

邱宇辰難得擔任一日店長，被問到對香水的使用習慣，邱宇辰侃侃而談「我平常就有噴香水的習慣，也很喜歡噴香水這個儀式感，但因為我喜歡的味道範圍比較小，偏愛木質調香水，所以對於味道的選擇也特別謹慎」。而一日店長活動熱鬧非凡，為了近距離爭賭邱宇辰，現場聚集破百名粉絲造成現場商家動線癱瘓，品牌緊急一早就到現場整理隊伍。

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

2025年邱宇辰即將有新的戲劇作品《我們六個》要跟大家見面，戲中角色機智靈活、適應力很強、獨立有自己的想法，但會有家庭遭受打擊的演技挑戰，新的戲劇計畫也都陸續在準備中。提到自己的新年新希望，說道「希望今年有更多戲劇作品跟音樂作品可以跟大家見面，以及開啟自己的巡迴音樂會、見面會，去更多地方跟大家一起見面一起玩」，被問到最想挑戰的角色或類型，他興奮的回答「其實我一直蠻想挑戰古裝穿越劇的，希望今年有機會可以嘗試看看。」

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰出席香氛一日店長活動。（圖／Ease香氛提供）

▲邱宇辰寵粉無極限。（圖／Ease香氛提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

神演繹！Andy遭遇搬上劇場　網聽改編版《我很好騙》讚翻

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

大S下葬當天…范瑋琪大陸開唱失常！雙眼哭紅：希望大家記得珊珊

大S下葬當天…范瑋琪大陸開唱失常！雙眼哭紅：希望大家記得珊珊

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點！回答1字…網秒懂：關係到頭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

金秀賢金賽綸事件燒到陸娛！她未成年搭大10歲男星遭批：父母瘋了嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邱宇辰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質
  2. 黃曉明遭點名豪賭欠債46億！親上火線「4字回應」　發文IP洩端倪
  3. 不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁
  4. 家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪
  5. 韓國魷魚遊戲體驗館7關卡曝光！木頭人、隱藏挑戰　門票1招75折
  6. 嘻哈新星情人節送上甜寵禮物　對流星許願「長高10公分」結局曝
  7. 愛雅副業成長30%「營收破億」超狂！　霸氣招待員工出國...年終曝光
  8. 70藝人現身大溪扮仙！　鄭人碩被「神明點名」全妝化身廣澤尊王
  9. 美女主播抵制黃子佼「別弄髒我們螢幕」！　翻判決書心痛：噁心低劣
  10. 58歲李若彤轉身拍微短劇！「一集不到4分」創高收視爆紅…打趴長劇

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366