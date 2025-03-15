YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

記者劉宛欣／綜合報導

近來YouTube圈風波不斷，先是「眾量級」Andy出面指控辛苦經營10年的頻道心血，被前女友家寧一家搶走，近日前「狠愛演」成員、YouTuber牛排在與胡椒、大蛇丸分家近5年後，宣布要公開解散原因，並於留言區預告表示會將內幕拍成影片，且針對網路上的攻擊言論，已經報警處理。

▲牛排再度預告會拍片公開解散原因。（圖／翻攝自狠愛演IG）

牛排日前在頻道的最新影片底下的留言區中，預告「解散的原因，將會與人身攻擊事件，一起拍攝成一部影片。」且透露目前已經前往警察局報案，不排除向惡意攻擊者提告，等到整個流程完成後，會第一時間拍攝影片向頻道觀眾說明。

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▲牛排留言。（圖／翻攝自牛排YT）

此前，YouTuber峰哥於2月上傳有關於牛排和前員工Mita隔空互砲的始末，有部分網友認為起因是牛排的老婆妮妮，更有人質疑狠愛演拆夥也和妮妮有關。對此妮妮在社群回覆網友說：「你應該要去問胡椒唷！」牛排也現身峰哥的影片底下留言，表示：「我薪水都發到9萬14萬，你們真的覺得會這麼計較啊？」

牛排表示，之所以選擇出來說明，是因為已經有太多的造謠誹謗，「以及員工提出離職後就傳送申訴公司訊息，公司方才進行調節處理。」至於狠愛演解散又被舊事重提，牛排說：「狠愛演的事情年後有時間會出來說明，請大家耐心等待，謝謝大家關心。」